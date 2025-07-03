Казахстан делает ставку на Иран

Несмотря на текущую геополитическую напряженность, Казахстан делает ставку на укрепление торгово-экономических связей с Ираном. Об этом сообщили в Министерстве торговли и интеграции РК в ответ на запрос LS , передает Lada.kz.

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Иран — ключевой транзитный узел для казахстанских товаров

По данным Минторга, географическое расположение Ирана играет для Казахстана стратегическую роль. Эта страна является важным транзитным узлом для поставок отечественной сельхозпродукции на рынки Персидского залива и Ближнего Востока.

Казахстан планирует активно использовать основные иранские порты — Анзали, Амирабад и Бендер-Аббас — для эффективного экспорта продукции и расширения торговли.

Альтернативные маршруты остаются в приоритете

При этом власти Казахстана рассматривают и другие направления для выхода на мировые рынки. Среди них:

Транскаспийский международный транспортный маршрут через Грузию для доступа в Европу;

Порты Китая для экспорта на азиатские рынки;

Транзитные коридоры через Туркменистан и другие страны Центральной Азии для расширения логистических возможностей.

Восточная ветка коридора «Север – Юг» как приоритет

В рамках логистического взаимодействия с Ираном Казахстан делает ставку на восточную ветку международного транспортного коридора «Север – Юг» по маршруту Казахстан – Туркменистан – Иран.

Также продолжается сотрудничество порта Актау с северными портами Ирана в сфере морских перевозок.

Рост товарооборота и новые экспортные позиции

С января по апрель 2025 года экспорт Казахстана в Иран вырос в 5,7 раза и достиг $117 млн. В числе новых экспортных товаров, заинтересовавших иранских партнеров:

растительное масло,

хлопковое волокно,

рис,

мясо птицы,

живые овцы и козы.

Подписаны крупные коммерческие соглашения

В 2025 году представители Казахстана и Ирана заключили 10 коммерческих соглашений на общую сумму $92,8 млн.

Кроме того, ведутся переговоры с иранской компанией по созданию перерабатывающего предприятия для картофеля в Қонаеве. Ранее с инвесторами из Ирана уже были построены мясокомбинат и завод по переработке масличных культур.

Развитие транспортных коридоров и увеличение перевозок

В Минтрансе сообщили, что маршрут Казахстан – Туркменистан – Иран обеспечивает выход в Южную и Юго-Восточную Азию, страны Персидского залива, Ближнего Востока и Восточной Африки.

Пропускная способность железнодорожной линии Узень (Казахстан) – Кызылкая – Берекет – Этрек (Туркменистан) – Горган (Иран) составляет 6 млн тонн в год. По ней перевозятся нефть, зерно, черные металлы.

Для увеличения грузопотока Казахстан ежегодно устанавливает выгодные тарифы на перевозку в вагонах и контейнерах.

Авто- и морские перевозки

Грузы в Иран также доставляются автотранспортом по маршруту Казахстан – Узбекистан – Туркменистан – Иран или через морские пути между портами Актау и Бендер-Аббас.

Компетентные органы обеих стран ежегодно обмениваются необходимым количеством разрешительных документов для перевозчиков.

Между портами Актау (Казахстан) и Анзали (Иран) как минимум раз в месяц проходят рейсы с зерном, металлом и продовольствием в рамках маршрута Китай – Иран – Китай.

Значительный рост перевозок по коридору «Север – Юг»

За первые пять месяцев 2025 года объем перевозок по коридору «Север – Юг» вырос на 74% и достиг 1,45 млн тонн.

Планы по развитию транспортной инфраструктуры

Для дальнейшего роста показателей Казахстан реализует ряд мер, включая разработку дорожной карты синхронного развития восточного маршрута МТК на 2024–2025 годы. В случае выполнения намеченных мероприятий пропускная способность маршрута вырастет до 20 млн тонн.

Железнодорожные администрации Казахстана, России и Туркменистана также ведут совместную работу по созданию единого логистического оператора на маршруте «Север – Юг».

Кроме того, продолжается модернизация железнодорожной инфраструктуры по направлениям Кандыагаш – Тобол и Шалкар – Бейнеу, которые входят в состав данного транспортного коридора.