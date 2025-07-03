В Казахстане начнут выпускать уникальный продукт

Министерство сельского хозяйства Казахстана сообщило о запуске в стране производства гипоаллергенного молока. Первая промышленная линия по выпуску этого продукта будет открыта в Павлодаре, передает Lada.kz.

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Чем уникально новое молоко

Новый продукт не содержит белок бета-казеин A1, который может вызывать дискомфорт у людей с чувствительностью к обычному коровьему молоку. Как отметили в Минсельхозе, гипоаллергенное молоко отличается:

более легким усвоением организмом;

безопасностью для людей с непереносимостью традиционного молока;

улучшенными питательными свойствами для широкой аудитории.

Как удалось создать уникальное молоко

Ключевым фактором для запуска проекта стало завоз в Казахстан племенного стада коров с генотипом A2A2. Именно такое поголовье позволяет получать молоко, в котором отсутствует белок A1, вызывающий аллергию у некоторых людей.

Востребованность на мировом рынке и планы в Казахстане

Учредитель компании «Молком-Павлодар» Вячеслав Руф подчеркнул, что за рубежом гипоаллергенное молоко уже пользуется высокой популярностью. Однако на рынках СНГ, включая Россию и Казахстан, этот продукт пока остается в дефиците.

Открытие нового направления в молочной отрасли

В Минсельхозе отметили, что запуск промышленной линии в Павлодаре станет важным шагом для развития полноценного сектора гипоаллергенных молочных продуктов в Казахстане. Это позволит не только удовлетворить внутренний спрос, но и создать возможности для экспорта на международные рынки.