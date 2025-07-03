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03.07.2025, 18:27

Ошибся — заплати сотни тысяч: утверждены новые штрафы для казахстанцев

Новости Казахстана 0 666

В Казахстане пересмотрены и увеличены суммы компенсации за незаконную вырубку или повреждение деревьев. Согласно утвержденным изменениям в приказ №61 Министерства экологии, максимальный штраф за одно дерево теперь может достигать 314 560 тенге. Нововведения уже вступили в силу, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Штрафы зависят от породы и возраста деревьев

В обновленном приказе впервые подробно прописаны базовые ставки штрафов за нанесение вреда растительному миру. Размер компенсации зависит не только от вида дерева или кустарника, но и от его возраста. Чем старше растение, тем выше сумма взыскания.

Возрастные категории для расчета компенсации делятся на четыре группы:

  • до 10 лет,

  • от 11 до 20 лет,

  • от 21 до 30 лет,

  • от 31 года и старше.

Примеры штрафов за уничтожение разных пород деревьев

Для наглядности приведены размеры компенсации за уничтожение некоторых видов деревьев, рассчитанные исходя из текущего месячного расчетного показателя (МРП) в 3932 тенге:

  • Грецкий орех и фисташка: 80 МРП, что составляет 314 560 тенге за одно дерево.

  • Кедр: 47 МРП, или 184 804 тенге.

  • Сосна, ель всех видов и лиственница: 45 МРП, или 176 940 тенге.

  • Береза: 42 МРП, что равно 165 144 тенге.

  • Клен, липа и вяз: 40 МРП, или 157 280 тенге.

  • Тополь, осина и древовидная ива: также 40 МРП, то есть 157 280 тенге.

  • Яблоня лесная, черемуха, слива, вишня, рябина, абрикос и другие плодовые деревья: 40 МРП, или 157 280 тенге.

  • Можжевельник древовидный (арча): 44 МРП, или 173 008 тенге.

  • Можжевельник и кедровый стланик: 42 МРП, или 165 144 тенге.

  • Акация белая: 40 МРП, или 157 280 тенге.

  • Акация желтая, облепиха, кустарниковые ивы и другие породы: 39 МРП, что составляет 153 348 тенге.

Кто должен платить и как контролируется взыскание

Установленные суммы компенсации распространяются как на физических, так и на юридических лиц. Важно отметить, что местные исполнительные органы обязаны ежеквартально отчитываться перед налоговыми органами о взысканных суммах, а в случаях уклонения от уплаты — подавать иски в суд для возмещения ущерба.

Когда вступили в силу новые правила

Все новые ставки штрафов официально начали действовать после утверждения изменений. Это значит, что с момента публикации документа за незаконное уничтожение деревьев в Казахстане предусмотрены значительно более высокие компенсации, чем раньше.

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