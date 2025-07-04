Продать б/у машину в Казахстане стало невозможно: рынок остановился

В Казахстане владельцы авто с пробегом все чаще сталкиваются с проблемой: объявления висят месяцами, но желающих купить машину практически нет. Цены на подержанные автомобили идут вниз, а покупатели не упускают шанс поторговаться, сообщает Lada.kz со ссылкой на kursiv.media .

Фото: YouTube

«Продавцы живут в 2022 году»

В соцсети Threads популярность набрал пост казахстанца Бакытжана, который высказался о ситуации на рынке:

«Каждый второй продавец живет в параллельной реальности 2022 года, где за подержанный «Акцент» платили как за «Камри»», — написал он, имея в виду завышенные ожидания продавцов.

В комментариях многие согласились, что продавцы оценивают машины по старым расценкам, не учитывая падение спроса и изменение ситуации на рынке.

Жаловались на безуспешные попытки продажи

Пользователь под ником _vdc09 поделился своим опытом: выставил автомобиль по одной из самых низких цен на рынке (не считая битых или с проблемными документами), но даже спустя три недели серьезных предложений не получил — предлагали лишь обмен на устаревшие или неисправные автомобили.

Многие отмечают, что сейчас казахстанцы чаще предпочитают новые китайские машины в рассрочку, чем старые авто с пробегом, особенно если по цене они сопоставимы.

Приходится снижать цену, чтобы продать

Астанчанин Омиржан Кутубаев рассказал, что в итоге был вынужден снизить стоимость своего Hyundai Accent 2014 года с 5 млн до 3,5 млн тенге. По его словам, машина не окупила себя, но он рад, что сумел продать ее через частную компанию всего за 10 дней.

Сегодня такие компании активно предлагают услуги по продаже машин с пробегом: они сотрудничают с банками, оформляют рассрочку и берут на себя хлопоты по поиску покупателя.

Долгое ожидание даже при низкой цене

Другой владелец — Lexus RX350 2003 года — не мог найти покупателя более пяти месяцев. В Threads он написал, что, несмотря на незначительные повреждения и исправное состояние, кроссовер не вызывал интереса. Цена была выставлена на уровне 5 млн тенге, хотя похожие авто на сайтах объявлений стоили 6–8 млн. Однако даже это не помогло быстро продать машину.

Бывают и быстрые сделки, но редко

При этом на рынке все же случаются удачные и быстрые продажи. Один из пользователей рассказал, что смог за полгода продать два авто по желаемой цене. Особенно быстро ушла Toyota Camry 70-й серии: покупатель нашелся менее чем за сутки, а продать удалось даже дороже, чем рассчитывал продавец.

По мнению автолюбителя, причина в том, что многие казахстанцы по-прежнему предпочитают проверенные бренды, а не новые китайские модели, несмотря на доступные цены и привлекательные условия рассрочки.

Эксперт: рынок требует гибкости

Эксперт автомобильной отрасли Артур Мискарян считает, что главная причина проблем с продажами — не в «перекупах», а в неготовности самих продавцов снижать цены и ориентироваться на реальные возможности покупателей. Он отмечает, что многие объявления выставляются по ценам, которые не соответствуют текущей платежеспособности населения.

Кроме того, все больше казахстанцев обращают внимание на акции и скидки при покупке новых автомобилей у дилеров. В результате предложение на вторичном рынке растет, а спрос падает, что еще сильнее усложняет продажи.

Как продать быстрее: советы для продавцов и покупателей

Тем, кто планирует продать автомобиль с пробегом, специалисты советуют объективно оценивать реальную рыночную стоимость машины и быть готовы к торгу. Покупателям же стоит внимательно анализировать предложения, условия сделок и техническое состояние авто, чтобы не переплачивать и выбрать надежный вариант.

В новом балансе интересов продавцов и покупателей и заключается современная реальность казахстанского вторичного авторынка.