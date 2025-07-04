Красный QR-код в налоговых органах: что это и зачем он нужен казахстанцам

В Казахстане начали использовать «красную кнопку» в виде специального QR-кода для быстрого реагирования на проблемы, возникающие при получении налоговых услуг. Об этом 3 июля 2025 года сообщил Комитет государственных доходов (КГД) Министерства финансов, сообщает Lada.kz.

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Прямое обращение к руководству через QR-код

В пресс-службе комитета пояснили: во всех налоговых органах страны установлены плакаты с «красным QR-кодом». Сканируя его, налогоплательщики получают возможность обратиться напрямую к председателю КГД, подробно описав проблему, с которой они столкнулись при получении налоговых или таможенных услуг.

Инструмент для борьбы с коррупцией и улучшения сервиса

В КГД отметили, что основная цель инициативы — не просто повысить качество обслуживания, но и усилить меры против коррупции в системе госдоходов. QR-код позволяет гражданам сообщать о любых фактах некорректного или недобросовестного поведения сотрудников налоговых органов. Это поможет выявлять и предотвращать злоупотребления, которые мешают получению качественных государственных услуг.

Быстрая и удобная форма обращения

Форма для подачи обращения через QR-код сделана максимально простой и понятной: заполнение занимает всего несколько минут. При этом гражданин может выбрать, оставлять ли свои данные или сообщить о проблеме анонимно. В КГД подчеркнули, что каждое обращение будет оперативно рассмотрено, а по итогам анализа каждой жалобы примут необходимые меры.

Призыв к гражданам сообщать о проблемах

Комитет госдоходов призвал всех налогоплательщиков активно пользоваться «красным QR-кодом», если они сталкиваются с препятствиями или неудовлетворительным качеством обслуживания. В ведомстве заверили, что подобные обращения помогут быстрее решать проблемы и совершенствовать предоставление государственных услуг.