18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.37
609.97
6.6
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
03.07.2025, 21:02

Красный QR-код в налоговых органах: что это и зачем он нужен казахстанцам

Новости Казахстана 0 370

В Казахстане начали использовать «красную кнопку» в виде специального QR-кода для быстрого реагирования на проблемы, возникающие при получении налоговых услуг. Об этом 3 июля 2025 года сообщил Комитет государственных доходов (КГД) Министерства финансов, сообщает Lada.kz. 

Фото: uchet.kz
Фото: uchet.kz

Прямое обращение к руководству через QR-код

В пресс-службе комитета пояснили: во всех налоговых органах страны установлены плакаты с «красным QR-кодом». Сканируя его, налогоплательщики получают возможность обратиться напрямую к председателю КГД, подробно описав проблему, с которой они столкнулись при получении налоговых или таможенных услуг.

Инструмент для борьбы с коррупцией и улучшения сервиса

В КГД отметили, что основная цель инициативы — не просто повысить качество обслуживания, но и усилить меры против коррупции в системе госдоходов. QR-код позволяет гражданам сообщать о любых фактах некорректного или недобросовестного поведения сотрудников налоговых органов. Это поможет выявлять и предотвращать злоупотребления, которые мешают получению качественных государственных услуг.

Быстрая и удобная форма обращения

Форма для подачи обращения через QR-код сделана максимально простой и понятной: заполнение занимает всего несколько минут. При этом гражданин может выбрать, оставлять ли свои данные или сообщить о проблеме анонимно. В КГД подчеркнули, что каждое обращение будет оперативно рассмотрено, а по итогам анализа каждой жалобы примут необходимые меры.

Призыв к гражданам сообщать о проблемах

Комитет госдоходов призвал всех налогоплательщиков активно пользоваться «красным QR-кодом», если они сталкиваются с препятствиями или неудовлетворительным качеством обслуживания. В ведомстве заверили, что подобные обращения помогут быстрее решать проблемы и совершенствовать предоставление государственных услуг.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
В Министерстве обороны сообщили, чьи дроны нашли в Западном КазахстанеНовости Казахстана
05.06.2025, 17:27 0
В Казахстане ввели новый штраф за «незаметное» превышение скоростиНовости Казахстана
20.06.2025, 15:40 0
Один из штрафов в Казахстане увеличили в семь разНовости Казахстана
14.06.2025, 16:05 0
Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…