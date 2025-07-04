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04.07.2025, 07:04

В Казахстане вызвали спасателей из-за внезапной гостьи в квартире

Новости Казахстана 0 448

В Жезказгане спасатели МЧС столкнулись с необычной ситуацией — в одну из квартир на верхних этажах жилого дома по улице Женис залетела летучая мышь, сообщает Lada.kz на пресс-службу МЧС Казахстана.

 

 

Фото: pinterest.com
Фото: pinterest.com

Операция по спасению «крылатой гостьи»

Как уточнили в ведомстве, на место происшествия выехали сотрудники оперативно-спасательного отряда. Спасатели использовали специальное защитное снаряжение и ловчий инструмент, чтобы аккуратно поймать животное и не нанести ему вреда.

«С применением специального защитного снаряжения и ловчего инструмента они профессионально отловили крылатую», — говорится в официальном сообщении МЧС.

Рекомендации МЧС: как действовать, если в дом залетела летучая мышь

Спасатели напомнили правила поведения в подобных ситуациях. Если в ваш дом случайно залетела летучая мышь, необходимо:

  • Не контактировать напрямую — избегайте касаний и попыток поймать ее голыми руками.

  • Убрать детей и животных — выведите их в другое помещение, чтобы исключить риск укусов.

  • Использовать защиту — при попытке поймать летучую мышь надевайте плотные перчатки или оберните руку тканью.

  • Выпустить на улицу — аккуратно поймайте животное и выпустите его на волю через открытое окно или балкон.

  • В случае затруднений вызвать специалистов — если не удается справиться самостоятельно, лучше обратиться за помощью в службу спасения.

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