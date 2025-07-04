В Казахстане вызвали спасателей из-за внезапной гостьи в квартире

В Жезказгане спасатели МЧС столкнулись с необычной ситуацией — в одну из квартир на верхних этажах жилого дома по улице Женис залетела летучая мышь, сообщает Lada.kz на пресс-службу МЧС Казахстана.
Как уточнили в ведомстве, на место происшествия выехали сотрудники оперативно-спасательного отряда. Спасатели использовали специальное защитное снаряжение и ловчий инструмент, чтобы аккуратно поймать животное и не нанести ему вреда.
«С применением специального защитного снаряжения и ловчего инструмента они профессионально отловили крылатую», — говорится в официальном сообщении МЧС.
Спасатели напомнили правила поведения в подобных ситуациях. Если в ваш дом случайно залетела летучая мышь, необходимо:
Не контактировать напрямую — избегайте касаний и попыток поймать ее голыми руками.
Убрать детей и животных — выведите их в другое помещение, чтобы исключить риск укусов.
Использовать защиту — при попытке поймать летучую мышь надевайте плотные перчатки или оберните руку тканью.
Выпустить на улицу — аккуратно поймайте животное и выпустите его на волю через открытое окно или балкон.
В случае затруднений вызвать специалистов — если не удается справиться самостоятельно, лучше обратиться за помощью в службу спасения.
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