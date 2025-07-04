В Казахстане вызвали спасателей из-за внезапной гостьи в квартире

В Жезказгане спасатели МЧС столкнулись с необычной ситуацией — в одну из квартир на верхних этажах жилого дома по улице Женис залетела летучая мышь, сообщает Lada.kz на пресс-службу МЧС Казахстана.

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Операция по спасению «крылатой гостьи»

Как уточнили в ведомстве, на место происшествия выехали сотрудники оперативно-спасательного отряда. Спасатели использовали специальное защитное снаряжение и ловчий инструмент, чтобы аккуратно поймать животное и не нанести ему вреда.

«С применением специального защитного снаряжения и ловчего инструмента они профессионально отловили крылатую», — говорится в официальном сообщении МЧС.

Рекомендации МЧС: как действовать, если в дом залетела летучая мышь

Спасатели напомнили правила поведения в подобных ситуациях. Если в ваш дом случайно залетела летучая мышь, необходимо: