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04.07.2025, 07:36

Сотни пострадавших: казахстанцы лишились денег в погоне за клубничным раем в Англии

Новости Казахстана 0 1 311

Жители Алматы, Астаны, Шымкента и Кызылорды, планировавшие поехать в Великобританию для работы на фермах, оказались без своих вложенных средств, сообщает Lada.kz со ссылкой на телеканал КТК, люди рассчитывали на высокооплачиваемую сезонную работу, но теперь добиваются возврата уплаченных сумм.

Фото: с u-f.ru
Фото: с u-f.ru

Дорогая подготовка и обещания: за что платили будущие работники

Перед предполагаемым отъездом казахстанцы внесли по 600 тысяч тенге за услуги компании. В эту сумму, по их словам, входила консультация, помощь с документами и сопровождение. Однако после оплаты многие потеряли связь с представителями фирмы.

«Я пять раз приходил, чтобы вернуть деньги. Сначала мне сказали, что у меня нет доказательств, а потом пообещали вернуть деньги в течение месяца, но с удержанием 30%. За что? Ведь я только заполнил анкету. А за визу, билеты и жилье мы должны были платить сами», — рассказал один из пострадавших, Асылбек Бердимуратов.

Офис закрыт, а реклама идет: люди теряют надежду

Многие казахстанцы утверждают, что их родственники все же уехали на фермы, но теперь они не могут связаться с компанией: звонки игнорируются, а офис закрыт. Несмотря на жалобы, в соцсетях продолжают появляться новые объявления о наборе на «клубничные вакансии» за рубежом.

Компания отвергает обвинения и винит посредников

Руководство ТОО «Work & Travel KZ» заявляет, что работает честно и возвращает деньги тем, кто не смог выехать. Директор фирмы Ботагоз Жунусова утверждает, что большинство недовольных обратились через посредников, которые не имеют отношения к ее компании.

«В октябре проходили собеседования 700 человек, из них 70% получили визы и уехали. Те, кто возмущается, зачастую пользовались услугами посредников, а не заключали договор с нами напрямую», — отметила Жунусова.

Расследование начато: полиция проверит факт мошенничества

В департаменте полиции Алматы сообщили о начале расследования по статье 190, часть 3 Уголовного кодекса РК — мошенничество. Ведется установление всех обстоятельств и круга подозреваемых. Официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек пояснила:

«Факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований. Полиция проверит деятельность компании и проанализирует ее присутствие в соцсетях, чтобы предупредить других граждан о возможном мошенничестве».

Сотни пострадавших по всей стране

На данный момент в полицию Алматы с заявлениями обратились 25 человек, но по словам самих пострадавших, в других городах Казахстана таких случаев гораздо больше — свыше 200. Если вина организаторов будет доказана, им может грозить до семи лет лишения свободы.

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