Сотни пострадавших: казахстанцы лишились денег в погоне за клубничным раем в Англии

Жители Алматы, Астаны, Шымкента и Кызылорды, планировавшие поехать в Великобританию для работы на фермах, оказались без своих вложенных средств, сообщает Lada.kz со ссылкой на телеканал КТК, люди рассчитывали на высокооплачиваемую сезонную работу, но теперь добиваются возврата уплаченных сумм.
Перед предполагаемым отъездом казахстанцы внесли по 600 тысяч тенге за услуги компании. В эту сумму, по их словам, входила консультация, помощь с документами и сопровождение. Однако после оплаты многие потеряли связь с представителями фирмы.
«Я пять раз приходил, чтобы вернуть деньги. Сначала мне сказали, что у меня нет доказательств, а потом пообещали вернуть деньги в течение месяца, но с удержанием 30%. За что? Ведь я только заполнил анкету. А за визу, билеты и жилье мы должны были платить сами», — рассказал один из пострадавших, Асылбек Бердимуратов.
Многие казахстанцы утверждают, что их родственники все же уехали на фермы, но теперь они не могут связаться с компанией: звонки игнорируются, а офис закрыт. Несмотря на жалобы, в соцсетях продолжают появляться новые объявления о наборе на «клубничные вакансии» за рубежом.
Руководство ТОО «Work & Travel KZ» заявляет, что работает честно и возвращает деньги тем, кто не смог выехать. Директор фирмы Ботагоз Жунусова утверждает, что большинство недовольных обратились через посредников, которые не имеют отношения к ее компании.
«В октябре проходили собеседования 700 человек, из них 70% получили визы и уехали. Те, кто возмущается, зачастую пользовались услугами посредников, а не заключали договор с нами напрямую», — отметила Жунусова.
В департаменте полиции Алматы сообщили о начале расследования по статье 190, часть 3 Уголовного кодекса РК — мошенничество. Ведется установление всех обстоятельств и круга подозреваемых. Официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек пояснила:
«Факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований. Полиция проверит деятельность компании и проанализирует ее присутствие в соцсетях, чтобы предупредить других граждан о возможном мошенничестве».
На данный момент в полицию Алматы с заявлениями обратились 25 человек, но по словам самих пострадавших, в других городах Казахстана таких случаев гораздо больше — свыше 200. Если вина организаторов будет доказана, им может грозить до семи лет лишения свободы.
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