Шесть комбинатов на западе Казахстана готовы к выпуску консервов из мяса сайгаков

В Западно-Казахстанской области (ЗКО) шесть мясоперерабатывающих предприятий получили разрешение на переработку мяса сайгаков. Крупнейшее из них находится в Уральске, сообщает Lada.kz со ссылкой на "24KZ" .

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Где расположены комбинаты

Помимо Уральска, мясокомбинаты, которые примут участие в переработке, работают в следующих районах области:

Жангалинском,

Жанибекском,

Казталовском,

Байтерекском.

Начало регулирования численности сайгаков

Власти региона объявили о старте кампании по регулированию популяции сайгаков. Планируется сократить количество животных на 20% от общего поголовья, что составляет около 460 тысяч особей. Отловом степных антилоп займутся четыре специализированные бригады РГП «Охотзоопром».

Все стандарты соблюдены

По словам заместителя акима ЗКО Калияра Айтмухамбетова, Министерством сельского хозяйства утверждены все необходимые государственные стандарты и нормативы, касающиеся переработки мяса сайгаков.