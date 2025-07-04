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04.07.2025, 08:44

Шесть комбинатов на западе Казахстана готовы к выпуску консервов из мяса сайгаков

Новости Казахстана 0 428

В Западно-Казахстанской области (ЗКО) шесть мясоперерабатывающих предприятий получили разрешение на переработку мяса сайгаков. Крупнейшее из них находится в Уральске, сообщает Lada.kz со ссылкой на "24KZ".

 

 

Фото: pinterest.com
Фото: pinterest.com

Где расположены комбинаты

Помимо Уральска, мясокомбинаты, которые примут участие в переработке, работают в следующих районах области:

  • Жангалинском,

  • Жанибекском,

  • Казталовском,

  • Байтерекском.

Начало регулирования численности сайгаков

Власти региона объявили о старте кампании по регулированию популяции сайгаков. Планируется сократить количество животных на 20% от общего поголовья, что составляет около 460 тысяч особей. Отловом степных антилоп займутся четыре специализированные бригады РГП «Охотзоопром».

Все стандарты соблюдены

По словам заместителя акима ЗКО Калияра Айтмухамбетова, Министерством сельского хозяйства утверждены все необходимые государственные стандарты и нормативы, касающиеся переработки мяса сайгаков.

«Мы можем производить консервы, реализовывать их через торговые сети. Все предусмотренные процедуры выполнены. Поэтому основное внимание мы сосредоточим именно на переработке», — подчеркнул он.

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