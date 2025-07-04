Вкус, который любят за границей: экспорт мороженого из Казахстана бьет рекорды

Казахстанское мороженое становится настоящим хитом за границей. В этом году экспорт холодного десерта вырос более чем на 40%, сообщает Lada.kz со ссылкой на телеканал КТК . Особенно востребована отечественная продукция в странах СНГ и Китае, где она завоевывает популярность благодаря качеству и вкусовым особенностям.

Фото: news.unipack.ru

Резкий рост экспорта: тысячи тонн в другие страны

Согласно данным Бюро национальной статистики, за первые пять месяцев текущего года Казахстан отправил за рубеж почти 4,5 тысячи тонн мороженого. Такие показатели свидетельствуют об уверенном росте интереса иностранных потребителей к продукции казахстанских производителей.

Рекордное производство на внутреннем рынке

Внутри страны производство мороженого также показывает положительную динамику. С начала года в Казахстане было выпущено почти 24 тысячи тонн мороженого, что на 17% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Эти объемы позволяют практически полностью удовлетворять потребности внутреннего рынка.

Импорт занимает лишь малую долю

Несмотря на рост собственного производства, на рынке все еще присутствует импортное мороженое. Его доля составляет немногим более 15%. В Казахстан ввозят холодный десерт в основном из России, Кыргызстана и Турции. За первые полгода объем импорта составил около 3 тысяч тонн, что значительно меньше объема отечественного производства.