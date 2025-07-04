Компенсация в 5 миллионов тенге для казахстанца: суд вынес неожиданное решение

В Экибастузе мужчина, работавший монтером пути по трудовому договору с ТОО, получил серьезную травму на рабочем месте. Весной 2012 года при рубке рельса металлический осколок попал ему в глаз, что привело к полной утрате зрения на один глаз, сообщает Lada.kz со ссылкой на Верховный суд .

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Расследование установило вину работодателя

После инцидента было проведено расследование, которое полностью подтвердило вину работодателя и полную невиновность пострадавшего. Врачи установили мужчине III группу инвалидности без необходимости повторного переосвидетельствования. Также экспертиза определила утрату 55% профессиональной и 50% общей трудоспособности.

Комиссия отказалась компенсировать моральный вред

Пострадавший попытался получить компенсацию морального вреда через согласительную комиссию предприятия. Однако комиссия ответила, что компенсация морального вреда не входит в предусмотренные выплаты.

Судебное разбирательство и требования пострадавшего

После отказа комиссии мужчина обратился в суд, потребовав взыскать с работодателя компенсацию морального вреда. В суде он пояснил, что в результате несчастного случая его жизнь и трудовая деятельность оказались сильно ограничены, он проходил длительное лечение, испытывал физические боли и психологические страдания, присущие людям с инвалидностью.

Решение суда: компенсация морального вреда

Суд первой инстанции полностью удовлетворил иск пострадавшего, обязав ТОО выплатить ему 5 млн тенге в качестве компенсации морального вреда. Работодатель попытался оспорить это решение, ссылаясь на давность происшествия, а также на принципы разумности и справедливости, требуя снизить размер выплаты.

Окончательный вердикт: сумма компенсации признана справедливой

Апелляция дошла до Павлодарского областного суда. Суд тщательно изучил материалы дела и подтвердил законность решения первой инстанции, отметив, что сумма компенсации соответствует критериям разумности и справедливости. Решение вступило в законную силу, а размер компенсации остался без изменений.