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04.07.2025, 11:15

ЦОНы Казахстана меняют график: что нужно знать

Новости Казахстана 0 7 372

В преддверии празднования Дня столицы в Казахстане рассказали о режиме работы центров обслуживания населения (ЦОНов) и специализированных ЦОНов (спецЦОНов), сообщает Lada.kz со ссылкой на «Правительство для граждан».

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

ЦОНы приостановят работу 7 июля

Как сообщили в госкорпорации, 7 июля 2025 года, в день праздника, все ЦОНы и спецЦОНы по стране будут закрыты. Прием граждан в этот день проводиться не будет.

5 июля — работа только в дежурных центрах

При этом завтра, 5 июля, оказание услуг будет осуществляться лишь в дежурных ЦОНах. Это означает, что большинство центров будут закрыты, а прием посетителей организован только в определенных отделениях.

Возобновление работы с 8 июля

С 8 июля 2025 года все центры обслуживания населения и специализированные ЦОНы начнут работать по обычному графику. Граждане смогут снова обратиться за получением услуг, включая оформление цифровых документов, электронных подписей и других необходимых процедур.

Где найти адреса дежурных ЦОНов

С полным перечнем адресов дежурных центров, которые будут открыты 5 июля, можно ознакомиться на официальном сайте «Правительства для граждан» или на портале egov.kz.

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