В Казахстане раскрыли масштабную таможенную аферу

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Схема обмана: фальшивые документы и фиктивные счета

Следствием установлено, что участники схемы провозили товары через границу, используя поддельные документы и средства таможенной идентификации. Для сокрытия своей деятельности они оформляли фиктивные счета-фактуры, не сопровождаемые фактическим оказанием услуг, выполнением работ или отгрузкой товаров.

Уголовные дела и аресты руководителей компаний

По данному факту зарегистрировано несколько уголовных дел. Подозреваемыми оказались руководители предприятий, имеющих статус «уполномоченных экономических операторов» в таможенной сфере. Их обвинили в совершении ряда преступлений, связанных с экономическими махинациями.

Судебное решение: сроки лишения свободы и конфискация имущества

Суд признал фигурантов дела виновными и назначил им различные сроки лишения свободы – от двух до семи лет. В приговоре также предусмотрена конфискация имущества осужденных в доход государства.

Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений.