В Казахстане раскрыли масштабную таможенную аферу

Прокуратура Алматы пресекла деятельность организованной преступной группы, действовавшей в сфере таможенного оформления. Преступники нанесли государству ущерб в размере свыше 33 млрд тенге, сообщает Lada.kz.
Следствием установлено, что участники схемы провозили товары через границу, используя поддельные документы и средства таможенной идентификации. Для сокрытия своей деятельности они оформляли фиктивные счета-фактуры, не сопровождаемые фактическим оказанием услуг, выполнением работ или отгрузкой товаров.
По данному факту зарегистрировано несколько уголовных дел. Подозреваемыми оказались руководители предприятий, имеющих статус «уполномоченных экономических операторов» в таможенной сфере. Их обвинили в совершении ряда преступлений, связанных с экономическими махинациями.
Суд признал фигурантов дела виновными и назначил им различные сроки лишения свободы – от двух до семи лет. В приговоре также предусмотрена конфискация имущества осужденных в доход государства.
Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений.
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