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04.07.2025, 12:41

Город у моря без технологий: Актау оказался аутсайдером среди «умных» городов Казахстана

Новости Казахстана 0 787

По итогам 2024 года сразу три казахстанских мегаполиса заняли лидирующие позиции в рейтинге Smart City: Астана, Алматы и Караганда. В этом исследовании впервые учитывались не теоретические возможности, а реально внедренные цифровые решения: искусственный интеллект в здравоохранении, цифровизация ЖКХ, интеллектуальные системы анализа транспорта и обеспечения безопасности. Там, где технологии стали частью городской инфраструктуры, и появился ощутимый результат, сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Как определяли самых «умных»?

Рейтинг подготовило Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана (МЦРИАП) по утвержденной методике. Исследование охватило 20 городов, которые распределились следующим образом:

  1. Астана

  2. Алматы

  3. Караганда

  4. Костанай

  5. Усть-Каменогорск

  6. Уральск

  7. Кызылорда

  8. Павлодар

  9. Талдыкорган

  10. Шымкент

  11. Петропавловск

  12. Туркестан

  13. Атырау

  14. Конаев

  15. Актобе

  16. Кокшетау

  17. Тараз

  18. Семей

  19. Жезказган

  20. Актау

Что оценивали при составлении рейтинга

Методика исследования включала 6 ключевых направлений:

  • безопасность,

  • социальная сфера,

  • транспорт и логистика,

  • жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ),

  • инновационная экосистема,

  • управление городом.

Например, в области транспорта оценивались не только системы оплаты, но и наличие диспетчерских служб, «умных» остановок, цифрового мониторинга маршрутов. В здравоохранении особое внимание уделялось омниканальной записи к специалистам и использованию ИИ для диагностики. В управлении – организации ситуационных центров, геопорталов и работе контакт-центров по номеру 109.

При этом в рейтинг попадали только реально работающие и интегрированные решения. На этапе отчетности отсеивались формальные и неработающие проекты.

Искусственный интеллект в медицине и транспортные инновации

В восьми областях страны – Абайской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Жетысу и Северо-Казахстанской – активно внедряются системы ИИ для диагностики и раннего выявления онкозаболеваний. Это осуществляется через анализ данных PACS-систем (системы передачи и хранения медицинских изображений), включая рентген, ЭКГ, маммографию и другие методы.

В лидирующих городах стали стандартом электронная система оплаты проезда, полноценная диспетчеризация, видеонаблюдение, «умные» остановки с Wi-Fi и датчиками, а также онлайн-отчетность по работе транспорта.

Городская среда становится цифровой

Современные города в Казахстане оснащаются «умными» счетчиками с дистанционной передачей данных, системами адаптивного уличного освещения, онлайн-мониторингом мусора и зелёных зон, а также удобной обратной связью через QR-коды на объектах инфраструктуры. Эти решения позволяют перейти от интуитивного к аналитическому управлению на основе данных из ситуационных центров и контакт-центров.

Почему некоторые города отстают

В то же время Жезказган, Актау, Семей и Тараз оказались в конце списка. Причинами стали отсутствие комплексных дорожных карт развития, запуск только отдельных пилотных решений без последующего масштабирования и недостаточное взаимодействие между ведомствами.

Как формируется архитектура «умного» города

Каждый город проходит определенный цикл: создание рабочей группы, обследование текущего состояния, разработка карты развития, реализация решений и отчетность. Это позволяет пересматривать рейтинг через определенные промежутки времени, и любой город может улучшить свои позиции при условии построения полноценной цифровой архитектуры.

На чем основана концепция Smart City в Казахстане

Методика по развитию «умных» городов была утверждена МЦРИАП 30 апреля 2024 года. В документе определено, что «умный» город – это муниципалитет, применяющий ИКТ и инновационные подходы для:

  • повышения безопасности и комфорта жителей,

  • эффективного управления городским хозяйством,

  • роста конкурентоспособности.

Основные сферы и показатели Smart City

Концепция охватывает 10 направлений:

  • образование,

  • транспорт и логистика,

  • дорожная инфраструктура,

  • здравоохранение,

  • безопасность,

  • туризм и культура,

  • экология,

  • ЖКХ,

  • управление городом,

  • информационно-коммуникационные технологии.

Базовые показатели включают:

  • ЖКХ: «умные» счетчики, автоматизация коммунальных услуг, адаптивное освещение;

  • экология: мониторинг воздуха, цифровизация мусорных площадок;

  • транспорт: электронная оплата, диспетчеризация;

  • безопасность: видеонаблюдение, автоматическая фиксация нарушений;

  • образование: цифровизация школ, оснащение техникой;

  • управление: развитие контакт-центров, ситуационных платформ, геопорталов;

  • ИКТ: покрытие сетями 4G/5G, создание IT-хабов;

  • культура: цифровые библиотеки, виртуальные музеи.

Динамика развития: сравнение с 2020 годом

Для сравнения: пять лет назад, в 2020 году, в аналогичном исследовании принимали участие лишь 14 областных центров и 3 города республиканского значения. Тогда тройку лидеров составляли Астана, Алматы и Уральск. Теперь число участников и критерии оценки значительно расширились, что позволило более объективно определить уровень цифровизации городов.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Космос
Космос
Последнее место. Культурная столица однако... Все напышенные речи пустой звук по результату. Обычно подобные рейтинги становятся анонсом кадровых решений. Посмотрим.
05.07.2025, 07:38
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