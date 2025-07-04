Город у моря без технологий: Актау оказался аутсайдером среди «умных» городов Казахстана

По итогам 2024 года сразу три казахстанских мегаполиса заняли лидирующие позиции в рейтинге Smart City: Астана, Алматы и Караганда. В этом исследовании впервые учитывались не теоретические возможности, а реально внедренные цифровые решения: искусственный интеллект в здравоохранении, цифровизация ЖКХ, интеллектуальные системы анализа транспорта и обеспечения безопасности. Там, где технологии стали частью городской инфраструктуры, и появился ощутимый результат, сообщает Lada.kz.
Рейтинг подготовило Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана (МЦРИАП) по утвержденной методике. Исследование охватило 20 городов, которые распределились следующим образом:
Астана
Алматы
Караганда
Костанай
Усть-Каменогорск
Уральск
Кызылорда
Павлодар
Талдыкорган
Шымкент
Петропавловск
Туркестан
Атырау
Конаев
Актобе
Кокшетау
Тараз
Семей
Жезказган
Актау
Методика исследования включала 6 ключевых направлений:
безопасность,
социальная сфера,
транспорт и логистика,
жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ),
инновационная экосистема,
управление городом.
Например, в области транспорта оценивались не только системы оплаты, но и наличие диспетчерских служб, «умных» остановок, цифрового мониторинга маршрутов. В здравоохранении особое внимание уделялось омниканальной записи к специалистам и использованию ИИ для диагностики. В управлении – организации ситуационных центров, геопорталов и работе контакт-центров по номеру 109.
При этом в рейтинг попадали только реально работающие и интегрированные решения. На этапе отчетности отсеивались формальные и неработающие проекты.
В восьми областях страны – Абайской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Жетысу и Северо-Казахстанской – активно внедряются системы ИИ для диагностики и раннего выявления онкозаболеваний. Это осуществляется через анализ данных PACS-систем (системы передачи и хранения медицинских изображений), включая рентген, ЭКГ, маммографию и другие методы.
В лидирующих городах стали стандартом электронная система оплаты проезда, полноценная диспетчеризация, видеонаблюдение, «умные» остановки с Wi-Fi и датчиками, а также онлайн-отчетность по работе транспорта.
Современные города в Казахстане оснащаются «умными» счетчиками с дистанционной передачей данных, системами адаптивного уличного освещения, онлайн-мониторингом мусора и зелёных зон, а также удобной обратной связью через QR-коды на объектах инфраструктуры. Эти решения позволяют перейти от интуитивного к аналитическому управлению на основе данных из ситуационных центров и контакт-центров.
В то же время Жезказган, Актау, Семей и Тараз оказались в конце списка. Причинами стали отсутствие комплексных дорожных карт развития, запуск только отдельных пилотных решений без последующего масштабирования и недостаточное взаимодействие между ведомствами.
Каждый город проходит определенный цикл: создание рабочей группы, обследование текущего состояния, разработка карты развития, реализация решений и отчетность. Это позволяет пересматривать рейтинг через определенные промежутки времени, и любой город может улучшить свои позиции при условии построения полноценной цифровой архитектуры.
Методика по развитию «умных» городов была утверждена МЦРИАП 30 апреля 2024 года. В документе определено, что «умный» город – это муниципалитет, применяющий ИКТ и инновационные подходы для:
повышения безопасности и комфорта жителей,
эффективного управления городским хозяйством,
роста конкурентоспособности.
Концепция охватывает 10 направлений:
образование,
транспорт и логистика,
дорожная инфраструктура,
здравоохранение,
безопасность,
туризм и культура,
экология,
ЖКХ,
управление городом,
информационно-коммуникационные технологии.
Базовые показатели включают:
ЖКХ: «умные» счетчики, автоматизация коммунальных услуг, адаптивное освещение;
экология: мониторинг воздуха, цифровизация мусорных площадок;
транспорт: электронная оплата, диспетчеризация;
безопасность: видеонаблюдение, автоматическая фиксация нарушений;
образование: цифровизация школ, оснащение техникой;
управление: развитие контакт-центров, ситуационных платформ, геопорталов;
ИКТ: покрытие сетями 4G/5G, создание IT-хабов;
культура: цифровые библиотеки, виртуальные музеи.
Для сравнения: пять лет назад, в 2020 году, в аналогичном исследовании принимали участие лишь 14 областных центров и 3 города республиканского значения. Тогда тройку лидеров составляли Астана, Алматы и Уральск. Теперь число участников и критерии оценки значительно расширились, что позволило более объективно определить уровень цифровизации городов.
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