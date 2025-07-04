Город у моря без технологий: Актау оказался аутсайдером среди «умных» городов Казахстана

По итогам 2024 года сразу три казахстанских мегаполиса заняли лидирующие позиции в рейтинге Smart City: Астана, Алматы и Караганда. В этом исследовании впервые учитывались не теоретические возможности, а реально внедренные цифровые решения: искусственный интеллект в здравоохранении, цифровизация ЖКХ, интеллектуальные системы анализа транспорта и обеспечения безопасности. Там, где технологии стали частью городской инфраструктуры, и появился ощутимый результат, сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz

Как определяли самых «умных»?

Рейтинг подготовило Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана (МЦРИАП) по утвержденной методике. Исследование охватило 20 городов, которые распределились следующим образом:

Астана Алматы Караганда Костанай Усть-Каменогорск Уральск Кызылорда Павлодар Талдыкорган Шымкент Петропавловск Туркестан Атырау Конаев Актобе Кокшетау Тараз Семей Жезказган Актау

Что оценивали при составлении рейтинга

Методика исследования включала 6 ключевых направлений:

безопасность,

социальная сфера,

транспорт и логистика,

жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ),

инновационная экосистема,

управление городом.

Например, в области транспорта оценивались не только системы оплаты, но и наличие диспетчерских служб, «умных» остановок, цифрового мониторинга маршрутов. В здравоохранении особое внимание уделялось омниканальной записи к специалистам и использованию ИИ для диагностики. В управлении – организации ситуационных центров, геопорталов и работе контакт-центров по номеру 109.

При этом в рейтинг попадали только реально работающие и интегрированные решения. На этапе отчетности отсеивались формальные и неработающие проекты.

Искусственный интеллект в медицине и транспортные инновации

В восьми областях страны – Абайской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Жетысу и Северо-Казахстанской – активно внедряются системы ИИ для диагностики и раннего выявления онкозаболеваний. Это осуществляется через анализ данных PACS-систем (системы передачи и хранения медицинских изображений), включая рентген, ЭКГ, маммографию и другие методы.

В лидирующих городах стали стандартом электронная система оплаты проезда, полноценная диспетчеризация, видеонаблюдение, «умные» остановки с Wi-Fi и датчиками, а также онлайн-отчетность по работе транспорта.

Городская среда становится цифровой

Современные города в Казахстане оснащаются «умными» счетчиками с дистанционной передачей данных, системами адаптивного уличного освещения, онлайн-мониторингом мусора и зелёных зон, а также удобной обратной связью через QR-коды на объектах инфраструктуры. Эти решения позволяют перейти от интуитивного к аналитическому управлению на основе данных из ситуационных центров и контакт-центров.

Почему некоторые города отстают

В то же время Жезказган, Актау, Семей и Тараз оказались в конце списка. Причинами стали отсутствие комплексных дорожных карт развития, запуск только отдельных пилотных решений без последующего масштабирования и недостаточное взаимодействие между ведомствами.

Как формируется архитектура «умного» города

Каждый город проходит определенный цикл: создание рабочей группы, обследование текущего состояния, разработка карты развития, реализация решений и отчетность. Это позволяет пересматривать рейтинг через определенные промежутки времени, и любой город может улучшить свои позиции при условии построения полноценной цифровой архитектуры.

На чем основана концепция Smart City в Казахстане

Методика по развитию «умных» городов была утверждена МЦРИАП 30 апреля 2024 года. В документе определено, что «умный» город – это муниципалитет, применяющий ИКТ и инновационные подходы для:

повышения безопасности и комфорта жителей,

эффективного управления городским хозяйством,

роста конкурентоспособности.

Основные сферы и показатели Smart City

Концепция охватывает 10 направлений:

образование,

транспорт и логистика,

дорожная инфраструктура,

здравоохранение,

безопасность,

туризм и культура,

экология,

ЖКХ,

управление городом,

информационно-коммуникационные технологии.

Базовые показатели включают:

ЖКХ : «умные» счетчики, автоматизация коммунальных услуг, адаптивное освещение;

экология : мониторинг воздуха, цифровизация мусорных площадок;

транспорт : электронная оплата, диспетчеризация;

безопасность : видеонаблюдение, автоматическая фиксация нарушений;

образование : цифровизация школ, оснащение техникой;

управление : развитие контакт-центров, ситуационных платформ, геопорталов;

ИКТ : покрытие сетями 4G/5G, создание IT-хабов;

культура: цифровые библиотеки, виртуальные музеи.

Динамика развития: сравнение с 2020 годом

Для сравнения: пять лет назад, в 2020 году, в аналогичном исследовании принимали участие лишь 14 областных центров и 3 города республиканского значения. Тогда тройку лидеров составляли Астана, Алматы и Уральск. Теперь число участников и критерии оценки значительно расширились, что позволило более объективно определить уровень цифровизации городов.