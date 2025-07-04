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04.07.2025, 13:24

ЕНПФ назвал суммы, направленные детям на жилье и учебу из Нацфонда

Новости Казахстана 0 398

ЕНПФ обнародовал статистику по целевым накоплениям, использованным в рамках государственной программы «Нацфонд – детям» за период с 1 февраля 2024 года по 1 июля 2025 года, передает Tengrinews.kz, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

За это время по 117 495 заявлениям было перечислено в общей сложности 14,86 миллиона долларов.

На что потратили деньги: жилье или образование

Согласно данным ЕНПФ:

  • На улучшение жилищных условий направлено 9,20 миллиона долларов по 71 488 заявлениям.

  • На оплату образования – 5,66 миллиона долларов по 46 007 заявлениям.

Отмечается, что граждане могут использовать как всю сумму целевых накоплений, так и их часть. Остаток неиспользованных средств продолжает храниться на целевом накопительном счете (ЦНС) для последующего использования.

Какие цели выбирали чаще всего для улучшения жилищных условий

Среди заявлений на улучшение жилищных условий лидировали следующие направления:

  • Пополнение вклада в жилищные строительные сбережения для последующего накопления:
    ▪️ 69 756 заявлений на сумму 9,00 миллиона долларов.

  • Внесение первоначального взноса по ипотеке для покупки жилья:
    ▪️ 551 заявление на 66,52 тысячи долларов.

  • Приобретение жилья в собственность с окончательным расчетом по гражданско-правовым сделкам:
    ▪️ 436 заявлений на 49,84 тысячи долларов.

Как использовали деньги на образование

Средства на оплату образования распределились следующим образом:

  • Оплата услуг казахстанских образовательных организаций (частями или единовременно):
    ▪️ 40 517 заявлений на 5,04 миллиона долларов.

  • Пополнение образовательных накопительных вкладов по договорам:
    ▪️ 4 040 заявлений на 454,21 тысячи долларов.

  • Оплата образовательных услуг зарубежных организаций (частями или за весь период обучения):
    ▪️ 1 166 заявлений на 131,38 тысячи долларов.

Как совершеннолетним гражданам воспользоваться средствами

ЕНПФ напомнил, что совершеннолетние граждане должны самостоятельно отслеживать свои целевые накопления через личный кабинет на сайтах ЕНПФ или портале электронного правительства. Чтобы использовать средства, необходимо обратиться к уполномоченному оператору для открытия банковского счета в долларах США и подать онлайн-заявление на выплату ЦНС для улучшения жилищных условий или оплаты обучения.

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