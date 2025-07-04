Казахстанцев ждут перемены в продуктовой корзине: чай и детское питание под угрозой исключения

Казахская академия питания предложила обновленный перечень социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ), которые находятся под государственным контролем цен. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
СЗПТ — это перечень основных продуктов, на которые государство регулирует цены, чтобы защитить население от резких скачков стоимости и сделать базовое питание доступным для всех, особенно в условиях инфляции и экономических потрясений.
По поручению Министерства торговли и интеграции Казахстана академия провела анализ состава перечня. Эксперты сосредоточились на оценке физиологической ценности продуктов, рисках избыточного потребления соли, сахара и трансжиров, а также на формировании здоровых пищевых привычек в стране.
«Нужно переходить от принципа "просто доступного питания" к питанию, которое реально укрепляет здоровье. Это мировой тренд, и Казахстан не должен оставаться в стороне», — отметил профессор Алмаз Шарман, президент Казахской академии питания.
В академии подчеркнули, что многие страны уже используют продовольственную политику как инструмент профилактики хронических заболеваний:
Канада — субсидирует цельнозерновые, овощи и обезжиренные молочные продукты.
Япония — строго контролирует школьное питание: минимизирует соль, исключает переработанные продукты, делает упор на рыбу, овощи и ферментированные блюда.
Финляндия — реформы 1970–1980-х годов позволили снизить потребление соли и жиров, что значительно сократило смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.
По мнению академии, в СЗПТ должны остаться продукты с высокой питательной ценностью, которые покрывают базовые потребности организма:
мука первого сорта (источник клетчатки и витаминов группы B),
картофель, рис, макароны,
гречка (без глютена, богата железом и белком),
мясо птицы, говядина, яйца,
овощи (морковь, капуста, лук),
молочные продукты (содержат кальций, белок и пробиотики),
сливочное и подсолнечное масло — но с условием исключения трансжиров.
Академия питания считает необходимым убрать из списка следующие продукты:
поваренную соль, поскольку казахстанцы употребляют в среднем 17 граммов соли в сутки — это в три раза выше нормы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ);
черный чай, который не содержит необходимых питательных веществ и может ухудшать усвоение железа;
детское питание и смеси, так как их доступность может снижать мотивацию к грудному вскармливанию, что противоречит рекомендациям ВОЗ.
В обновленный перечень предлагается внести продукты, которые помогут формировать здоровые пищевые привычки с детства:
горох колотый — богат растительным белком и клетчаткой,
фрукты (яблоки, бананы) — источник витаминов и антиоксидантов,
пшено — безглютеновый злак с высоким содержанием витаминов группы B,
замороженная рыба (карп, сазан) — поставщик омега-3 жирных кислот и витамина D.
«Продуктовая корзина с господдержкой должна не просто утолять голод, а помогать формировать здоровые пищевые привычки. Это инвестиция в здоровье нации», — подчеркнул Алмаз Шарман.
Помимо пересмотра списка СЗПТ, академия ранее разработала национальный стандарт питания для школ, который вступит в силу в Казахстане с 1 сентября. Согласно утвержденному Минздравом документу, в школьном рационе будут установлены следующие требования:
ограничение содержания соли, сахара, насыщенных жиров и трансжиров,
обязательное наличие овощей, фруктов, белковых и молочных продуктов,
строгие санитарные нормы для хранения и приготовления пищи.
Комментарии0 комментарий(ев)