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04.07.2025, 14:42

Казахстанцев ждут перемены в продуктовой корзине: чай и детское питание под угрозой исключения

Новости Казахстана 0 492

Казахская академия питания предложила обновленный перечень социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ), которые находятся под государственным контролем цен. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: YouTube
Фото: YouTube

Что такое СЗПТ и зачем он нужен

СЗПТ — это перечень основных продуктов, на которые государство регулирует цены, чтобы защитить население от резких скачков стоимости и сделать базовое питание доступным для всех, особенно в условиях инфляции и экономических потрясений.

Зачем пересматривать список

По поручению Министерства торговли и интеграции Казахстана академия провела анализ состава перечня. Эксперты сосредоточились на оценке физиологической ценности продуктов, рисках избыточного потребления соли, сахара и трансжиров, а также на формировании здоровых пищевых привычек в стране.

«Нужно переходить от принципа "просто доступного питания" к питанию, которое реально укрепляет здоровье. Это мировой тренд, и Казахстан не должен оставаться в стороне», — отметил профессор Алмаз Шарман, президент Казахской академии питания.

Как это делается за рубежом

В академии подчеркнули, что многие страны уже используют продовольственную политику как инструмент профилактики хронических заболеваний:

  • Канада — субсидирует цельнозерновые, овощи и обезжиренные молочные продукты.

  • Япония — строго контролирует школьное питание: минимизирует соль, исключает переработанные продукты, делает упор на рыбу, овощи и ферментированные блюда.

  • Финляндия — реформы 1970–1980-х годов позволили снизить потребление соли и жиров, что значительно сократило смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.

Какие продукты предлагают сохранить в списке

По мнению академии, в СЗПТ должны остаться продукты с высокой питательной ценностью, которые покрывают базовые потребности организма:

  • мука первого сорта (источник клетчатки и витаминов группы B),

  • картофель, рис, макароны,

  • гречка (без глютена, богата железом и белком),

  • мясо птицы, говядина, яйца,

  • овощи (морковь, капуста, лук),

  • молочные продукты (содержат кальций, белок и пробиотики),

  • сливочное и подсолнечное масло — но с условием исключения трансжиров.

Что предлагают исключить из перечня

Академия питания считает необходимым убрать из списка следующие продукты:

  • поваренную соль, поскольку казахстанцы употребляют в среднем 17 граммов соли в сутки — это в три раза выше нормы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ);

  • черный чай, который не содержит необходимых питательных веществ и может ухудшать усвоение железа;

  • детское питание и смеси, так как их доступность может снижать мотивацию к грудному вскармливанию, что противоречит рекомендациям ВОЗ.

Что предлагают добавить в список СЗПТ

В обновленный перечень предлагается внести продукты, которые помогут формировать здоровые пищевые привычки с детства:

  • горох колотый — богат растительным белком и клетчаткой,

  • фрукты (яблоки, бананы) — источник витаминов и антиоксидантов,

  • пшено — безглютеновый злак с высоким содержанием витаминов группы B,

  • замороженная рыба (карп, сазан) — поставщик омега-3 жирных кислот и витамина D.

«Продуктовая корзина с господдержкой должна не просто утолять голод, а помогать формировать здоровые пищевые привычки. Это инвестиция в здоровье нации», — подчеркнул Алмаз Шарман.

Новый стандарт школьного питания с 1 сентября

Помимо пересмотра списка СЗПТ, академия ранее разработала национальный стандарт питания для школ, который вступит в силу в Казахстане с 1 сентября. Согласно утвержденному Минздравом документу, в школьном рационе будут установлены следующие требования:

  • ограничение содержания соли, сахара, насыщенных жиров и трансжиров,

  • обязательное наличие овощей, фруктов, белковых и молочных продуктов,

  • строгие санитарные нормы для хранения и приготовления пищи.

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