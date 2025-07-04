Новые машины из ЕАЭС могут не пройти регистрацию в Казахстане

Казахстанцы, планирующие приобрести автомобиль в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), могут столкнуться с серьезной проблемой — риском остаться с машиной, которую невозможно зарегистрировать на территории Казахстана. Об этом предупредили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) страны, сообщает Lada.kz.

Фото: Pinterest

Причина — строгие правила оформления ЭПТС

Основная причина — жесткие требования к оформлению электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС), которые действуют во всех странах ЕАЭС. По правилам союза, для получения ЭПТС необходимо наличие свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). Причем данные в СБКТС должны полностью совпадать с данными в таможенной декларации. В обоих документах должен быть указан один и тот же заявитель.

Важно помнить, что оформление СБКТС должно происходить до подачи таможенной декларации. Если порядок нарушен или данные не совпадают, оформить электронный паспорт невозможно.

Повторная «растаможка» невозможна

МИИР подчеркнул, что если автомобиль уже был «растаможен» в одной из стран ЕАЭС и для него было оформлено СБКТС, то в другой стране повторное оформление свидетельства не допускается. Иными словами, нельзя оформить новый ЭПТС в Казахстане на машину, которая прошла таможенную очистку и оформление СБКТС, например, в России или Беларуси.

Почему могут отказать в регистрации

Для оформления ЭПТС в другой стране ЕАЭС требуется наличие подтвержденных данных о СБКТС и таможенной декларации. Эти сведения должны быть загружены в единую цифровую систему обмена между странами союза. Если данных нет — оформление электронного паспорта будет отклонено, и владелец не сможет поставить машину на учет в Казахстане.

Территориальные ограничения: даже с ЭПТС возможен отказ

Даже если покупатель выполнил все формальные требования и оформил электронный паспорт, регистрация автомобиля в Казахстане может быть заблокирована по территориальным причинам. Минпром предупредил: ряд автомобилей, ввезенных по упрощенным процедурам из других стран ЕАЭС, не предназначены для эксплуатации в Казахстане.

В таких случаях электронная система присвоения ЭПТС просто не позволит активировать паспорт в статусе «действующий». Все ограничения указываются в ЭПТС и в свидетельстве о регистрации транспортного средства.

Рекомендации Минпрома при покупке авто за рубежом

Чтобы избежать проблем с регистрацией, Министерство советует казахстанцам перед покупкой автомобиля в странах ЕАЭС: