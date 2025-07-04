18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
519.51
611.83
6.6
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
04.07.2025, 16:18

Казахстан «выставил» сокровища недр: золото и редкие металлы на торгах

Новости Казахстана 0 492

Министерство промышленности и строительства Казахстана объявило о проведении электронного аукциона по продаже прав на разработку 39 месторождений полезных ископаемых. Об этом сообщает сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Кадр: Youtube
Кадр: Youtube

Аукцион пройдет 19 сентября 2025 года в 11:00 на портале реестра госимущества e-qazyna.kz. Для участия необходимо подать заявку до 2 сентября через электронную платформу minerals.e-qazyna.kz.

Какие месторождения выставлены на продажу

На аукционе будут предложены участки с запасами золота, никеля, кобальта, марганца, железной руды, угля, асбеста, барита и других полезных ископаемых. Всего представлены месторождения в девяти областях Казахстана.

Среди них:

Абайская область

  • Каскабулак — золотосодержащие руды

  • Жила 31 — золото-сульфидные и окисленные руды

  • Болдыколь — золото, коры выветривания

  • Загадка (Бакырчикское рудное поле) — золото-сульфидные и окисленные руды

Акмолинская область

  • Богембай — уголь

  • Березовское — свинец, цинк, серебро, золото (совместно с СКО)

Актюбинская область

  • Каинды, Геофизические участки 3 и 4, Июльское — асбест

  • Батамшинское, Шелектинское, Щербаковское, Восточно- и Ново-Шандашинское, Кзыл-Каинское, Кокпектинское — никель и кобальт

  • Чуулдак участок 1 — марганец

Восточно-Казахстанская область

  • Мамонтовское — золото-кварцевые руды

  • Ново-Березовское — полиметаллы

  • ТМО Шламонакопители №1 и №2 — золото, свинец, цинк, медь, серебро

  • Чанды-Булак, Большая Буконь — россыпное золото

  • Ушбулак — родиуст-асбест

  • Белогорское — пегматитные жилы

Жамбылская область

  • Майбулак Восточный — кварцево-сульфидные руды

Жетысуская область

  • Сеным — золото

Карагандинская область

  • Тогай-1 и Тогай-2 — железная руда

  • Биркси — свинец, цинк, серебро

  • Шаханский — уголь

  • Челак-Карасу — барит

Костанайская область

  • Харьковское (участки 1–4) — уголь

  • Северо-Леонидовское — золото

Улытауская область

  • Промежуточное — марганцевые руды

  • Акшокы III (Западная и Восточная жилы) — жильный кварц

Атырауская область

  • Месторождение 94 — борные руды

Условия участия и обязательства победителей

  • Стартовый бонус — почти по всем месторождениям составляет 1 966 000 тенге.

  • Вступительный взнос — для участия необходимо оплатить 100 МРП.

  • Гарантийный взнос — пятикратный размер стартового бонуса.

Победители аукциона будут обязаны инвестировать не менее 1% от своего годового дохода в социально-экономическое развитие региона. Если месторождение расположено вблизи населенных пунктов, потребуется проводить подземную добычу. Кроме того, по ряду месторождений предусмотрено обязательство перерабатывать добытое сырье на казахстанских мощностях.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
В Министерстве обороны сообщили, чьи дроны нашли в Западном КазахстанеНовости Казахстана
05.06.2025, 17:27 0
В Казахстане ввели новый штраф за «незаметное» превышение скоростиНовости Казахстана
20.06.2025, 15:40 0
Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0
Один из штрафов в Казахстане увеличили в семь разНовости Казахстана
14.06.2025, 16:05 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…