Казахстан «выставил» сокровища недр: золото и редкие металлы на торгах

Министерство промышленности и строительства Казахстана объявило о проведении электронного аукциона по продаже прав на разработку 39 месторождений полезных ископаемых. Об этом сообщает сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Кадр: Youtube

Аукцион пройдет 19 сентября 2025 года в 11:00 на портале реестра госимущества e-qazyna.kz. Для участия необходимо подать заявку до 2 сентября через электронную платформу minerals.e-qazyna.kz.

Какие месторождения выставлены на продажу

На аукционе будут предложены участки с запасами золота, никеля, кобальта, марганца, железной руды, угля, асбеста, барита и других полезных ископаемых. Всего представлены месторождения в девяти областях Казахстана.

Среди них:

Абайская область

Каскабулак — золотосодержащие руды

Жила 31 — золото-сульфидные и окисленные руды

Болдыколь — золото, коры выветривания

Загадка (Бакырчикское рудное поле) — золото-сульфидные и окисленные руды

Акмолинская область

Богембай — уголь

Березовское — свинец, цинк, серебро, золото (совместно с СКО)

Актюбинская область

Каинды, Геофизические участки 3 и 4, Июльское — асбест

Батамшинское, Шелектинское, Щербаковское, Восточно- и Ново-Шандашинское, Кзыл-Каинское, Кокпектинское — никель и кобальт

Чуулдак участок 1 — марганец

Восточно-Казахстанская область

Мамонтовское — золото-кварцевые руды

Ново-Березовское — полиметаллы

ТМО Шламонакопители №1 и №2 — золото, свинец, цинк, медь, серебро

Чанды-Булак, Большая Буконь — россыпное золото

Ушбулак — родиуст-асбест

Белогорское — пегматитные жилы

Жамбылская область

Майбулак Восточный — кварцево-сульфидные руды

Жетысуская область

Сеным — золото

Карагандинская область

Тогай-1 и Тогай-2 — железная руда

Биркси — свинец, цинк, серебро

Шаханский — уголь

Челак-Карасу — барит

Костанайская область

Харьковское (участки 1–4) — уголь

Северо-Леонидовское — золото

Улытауская область

Промежуточное — марганцевые руды

Акшокы III (Западная и Восточная жилы) — жильный кварц

Атырауская область

Месторождение 94 — борные руды

Условия участия и обязательства победителей

Стартовый бонус — почти по всем месторождениям составляет 1 966 000 тенге.

Вступительный взнос — для участия необходимо оплатить 100 МРП.

Гарантийный взнос — пятикратный размер стартового бонуса.

Победители аукциона будут обязаны инвестировать не менее 1% от своего годового дохода в социально-экономическое развитие региона. Если месторождение расположено вблизи населенных пунктов, потребуется проводить подземную добычу. Кроме того, по ряду месторождений предусмотрено обязательство перерабатывать добытое сырье на казахстанских мощностях.