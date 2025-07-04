Казахстан «выставил» сокровища недр: золото и редкие металлы на торгах

Министерство промышленности и строительства Казахстана объявило о проведении электронного аукциона по продаже прав на разработку 39 месторождений полезных ископаемых. Об этом сообщает сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Аукцион пройдет 19 сентября 2025 года в 11:00 на портале реестра госимущества e-qazyna.kz. Для участия необходимо подать заявку до 2 сентября через электронную платформу minerals.e-qazyna.kz.
На аукционе будут предложены участки с запасами золота, никеля, кобальта, марганца, железной руды, угля, асбеста, барита и других полезных ископаемых. Всего представлены месторождения в девяти областях Казахстана.
Среди них:
Каскабулак — золотосодержащие руды
Жила 31 — золото-сульфидные и окисленные руды
Болдыколь — золото, коры выветривания
Загадка (Бакырчикское рудное поле) — золото-сульфидные и окисленные руды
Богембай — уголь
Березовское — свинец, цинк, серебро, золото (совместно с СКО)
Каинды, Геофизические участки 3 и 4, Июльское — асбест
Батамшинское, Шелектинское, Щербаковское, Восточно- и Ново-Шандашинское, Кзыл-Каинское, Кокпектинское — никель и кобальт
Чуулдак участок 1 — марганец
Мамонтовское — золото-кварцевые руды
Ново-Березовское — полиметаллы
ТМО Шламонакопители №1 и №2 — золото, свинец, цинк, медь, серебро
Чанды-Булак, Большая Буконь — россыпное золото
Ушбулак — родиуст-асбест
Белогорское — пегматитные жилы
Майбулак Восточный — кварцево-сульфидные руды
Сеным — золото
Тогай-1 и Тогай-2 — железная руда
Биркси — свинец, цинк, серебро
Шаханский — уголь
Челак-Карасу — барит
Харьковское (участки 1–4) — уголь
Северо-Леонидовское — золото
Промежуточное — марганцевые руды
Акшокы III (Западная и Восточная жилы) — жильный кварц
Месторождение 94 — борные руды
Стартовый бонус — почти по всем месторождениям составляет 1 966 000 тенге.
Вступительный взнос — для участия необходимо оплатить 100 МРП.
Гарантийный взнос — пятикратный размер стартового бонуса.
Победители аукциона будут обязаны инвестировать не менее 1% от своего годового дохода в социально-экономическое развитие региона. Если месторождение расположено вблизи населенных пунктов, потребуется проводить подземную добычу. Кроме того, по ряду месторождений предусмотрено обязательство перерабатывать добытое сырье на казахстанских мощностях.
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