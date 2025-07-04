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04.07.2025, 17:00

Бывший глава антикора Талгат Татубаев задержан по делу о пытках

Новости Казахстана 0 734

Экс-руководитель Национального бюро по противодействию коррупции Талгат Татубаев задержан по подозрению в совершении тяжкого преступления. Эту информацию подтвердили в Генеральной прокуратуре Казахстана, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Талгат Татубаев, фото Elmedia
Талгат Татубаев, фото Elmedia

Подозрение по статье о пытках

Согласно официальному заявлению надзорного органа, задержание Татубаева состоялось 3 июля 2025 года. Ему вменяется нарушение статьи 146 части 2 пунктов 1) и 2) Уголовного кодекса РК, предусматривающей ответственность за пытки.

«Сообщаем, что Генеральной прокуратурой Республики Казахстан 3 июля 2025 года по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 146 части 2 пунктов 1), 2) УК (пытки) задержан бывший руководитель Национального бюро по противодействию коррупции Татубаев Т.М.», — говорится в официальном сообщении.

Идет досудебное расследование

На данный момент по делу проводится досудебное расследование. Следственные органы осуществляют комплекс мероприятий для сбора дополнительных доказательств, уточнили в Генпрокуратуре. При этом другие сведения о ходе расследования не разглашаются в соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК.

Биография Талгата Татубаева

Талгат Муратович Татубаев родился 9 октября 1976 года в Караганде. Он имеет высший квалификационный класс третьей категории и более 20 лет проработал в правоохранительных органах.

В разные годы занимал руководящие должности в органах внутренних дел, финансовой полиции, Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции, а также в Генеральной прокуратуре.

С сентября 2016 по июнь 2018 года возглавлял Национальное бюро по противодействию коррупции Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции (АДГСПК). После этого был назначен начальником Службы уголовного преследования Генпрокуратуры.

Государственные награды и карьерные достижения

За годы службы Татубаев был награжден орденами «Құрмет» и «Даңқ» II степени, а также включен в Президентский резерв руководства правоохранительных и специальных государственных органов.

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