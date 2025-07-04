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04.07.2025, 18:36

Казахстанец предстанет перед судом за шпионаж в пользу Украины

Новости Казахстана 0 723

Прокуратура Санкт-Петербурга завершила расследование уголовного дела против 28-летнего гражданина Казахстана Артура Мартынова. Ему предъявлены обвинения сразу по нескольким тяжким статьям: покушение на теракт, пособничество терроризму, шпионаж, диверсии и прохождение специального обучения, сообщает пресс-служба ведомства. Материалы дела уже направлены в 1-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Фото: Прокуратура города Санкт-Петербурга
Фото: Прокуратура города Санкт-Петербурга

Подготовка и исполнение диверсий

Согласно данным следствия, Мартынов вступил в контакт с украинскими спецслужбами и за денежное вознаграждение согласился на выполнение серии преступлений. Целью атак стали объекты связи и энергетики в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Перед прибытием в Россию Мартынов прошел подготовку и получил детальные инструкции через мессенджер, официально оформив приезд под видом устройства на работу.

Поджоги и передача координат

В сентябре и октябре 2023 года Мартынов, по версии следствия, совершил несколько поджогов:

  • вышек сотовой связи на улицах Обручевых и Чугунной в Петербурге, а также на улице Ясной в Мурино;

  • распределительного щита и кабеля на Полюстровском проспекте;

  • попытался поджечь трансформатор на том же Полюстровском проспекте.

Кроме того, прокуратура утверждает, что обвиняемый собрал и передал украинской разведке координаты расположения нефтеперерабатывающего комплекса в Санкт-Петербурге.

Серия дел о шпионаже и терроризме

Отмечается, что на текущей неделе в Петербурге были возбуждены и другие резонансные дела, связанные с обвинениями в шпионаже и терроризме.

Так, 30 июня Ленинградский областной суд признал виновным в шпионаже гражданина Украины Илью Бондарчука. По версии прокуратуры, Бондарчук фотографировал оборонные предприятия и передавал снимки Службе безопасности Украины (СБУ).

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