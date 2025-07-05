Справедливость восстановлена: в Казахстане пересмотрели выплаты военным

Министерство обороны Казахстана внесло изменения в Правила выплаты денежного довольствия военнослужащим. Это сделано для того, чтобы нормативные акты Минобороны соответствовали положениям Конституции страны. Об этом сообщается на сайте Конституционного суда, передает Lada.kz.

Фото: пресс-служба МО РК

Поправки вступили в силу с мая

Согласно опубликованной информации, с 19 мая начали действовать поправки к приказу Министерства обороны от 2 июня 2017 года №255 «Об утверждении правил выплаты денежного довольствия, пособий и прочих выплат военнослужащим Вооруженных сил Республики Казахстан». Внесенные изменения направлены на приведение норм приказа в соответствие с законом «О воинской службе и статусе военнослужащих».

Что именно признали неконституционным

Ранее Конституционный суд Казахстана рассмотрел обращение о конституционности отдельных пунктов правил. По результатам рассмотрения суд признал положения пунктов 26 и 30 приказа №255 неконституционными. Эти нормы ограничивали право военнослужащих на получение денежного довольствия в периоды прохождения службы не на воинских должностях.

Нарушение права на вознаграждение за труд

Как пояснили в Конституционном суде, установленные в приказе ограничения противоречили Конституции, которая закрепляет право граждан на вознаграждение за труд, гарантии минимального размера заработной платы, пенсии и социального обеспечения. Кроме того, Конституция предусматривает возможность ограничения прав исключительно на уровне законов, а не ведомственных актов.

«Ведомственный приказ, несмотря на положения закона, ограничил выплаты денежного довольствия военнослужащим в периоды прохождения ими воинской службы не на воинских должностях. Конституционный суд указал, что установление такого ограничения на уровне приказа министерства не соответствует Конституции, закрепляющей право на вознаграждение за труд, гарантии минимального размера заработной платы, пенсии, социального обеспечения по законным основаниям, а также положение об ограничении прав только законами», — отметили в суде.

Дальнейшие действия Минобороны

После решения Конституционного суда Министерство обороны Казахстана приняло меры для отмены неконституционных положений и внесло необходимые поправки в правила. Это позволило привести приказ в полное соответствие с законом и конституционными нормами. Теперь военнослужащие, проходящие службу даже не на воинских должностях, смогут получать положенное им денежное довольствие без неправомерных ограничений.