18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
519.51
611.83
6.6
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
04.07.2025, 19:26

Дневник вывел на след убийц: тело пропавшей девушки найдено в Атырау

Новости Казахстана 0 1 370

Тело 22-летней Яны Легкодимовой, пропавшей восемь месяцев назад, обнаружили в Атырау. Трагедия произошла еще в октябре 2024 года, когда девушка бесследно исчезла после звонка знакомого. По информации издания «Ак Жайык», мать Яны готовится к похоронам дочери, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

 

Яна Легкодимова. Фото: azh.kz
Яна Легкодимова. Фото: azh.kz

Последний день жизни: что известно

Согласно официальным данным, 18 октября 2024 года Яна Легкодимова, жительница Атырау 2001 года рождения, получила звонок от знакомого и покинула дом. С тех пор девушка не возвращалась, ее местонахождение оставалось неизвестным.

Дневник помог выйти на подозреваемых

После исчезновения девушки были начаты поиски, однако первые два месяца – с октября по декабрь – они не принесли результатов. Холодная погода и замерзшая река Урал затруднили поисковые работы зимой. Возобновить активные поиски удалось только весной.
Ключевую роль в расследовании сыграл дневник Яны, который помог следствию установить круг лиц, с которыми она общалась незадолго до исчезновения. Благодаря этим записям удалось выйти на подозреваемых.

Найдено тело и подтверждена личность

Как пишет «Ак Жайык», 20 июня 2025 года поисковая группа обнаружила тело девушки. Проведенная судебно-медицинская экспертиза подтвердила личность погибшей – это действительно Яна Легкодимова, исчезнувшая в октябре прошлого года.

Реакция матери: «Теперь можно похоронить»

Мать девушки, Галина Легкодимова, рассказала журналистам о своих чувствах после известия о найденном теле:

«Теперь хотя бы можно похоронить. Как только мне выдадут тело, я отвезу дочь в Чапаево, под Уральском. Туда, где она родилась. Это горе не уходит, но появляется хоть какая-то точка. Я надеюсь, что виновные понесут наказание», – сказала Галина.

Возбуждено уголовное дело и задержаны подозреваемые

В пресс-службе Департамента полиции Атырауской области сообщили, что сразу после пропажи девушки было зарегистрировано уголовное дело по статьям о похищении человека и убийстве. Следователи провели комплексное расследование, в ходе которого были задержаны двое подозреваемых в возрасте 24 и 25 лет. Они были помещены в изолятор временного содержания.

Призыв к властям о помощи в поисках

После исчезновения дочери Галина Легкодимова обратилась через социальные сети к акимату Атырауской области с просьбой увеличить количество техники и людей для поисковых мероприятий. Она надеялась, что это поможет быстрее найти Яну.

0
5
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
В Министерстве обороны сообщили, чьи дроны нашли в Западном КазахстанеНовости Казахстана
05.06.2025, 17:27 0
В Казахстане ввели новый штраф за «незаметное» превышение скоростиНовости Казахстана
20.06.2025, 15:40 0
Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0
Один из штрафов в Казахстане увеличили в семь разНовости Казахстана
14.06.2025, 16:05 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…