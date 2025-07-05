Дневник вывел на след убийц: тело пропавшей девушки найдено в Атырау

Тело 22-летней Яны Легкодимовой, пропавшей восемь месяцев назад, обнаружили в Атырау. Трагедия произошла еще в октябре 2024 года, когда девушка бесследно исчезла после звонка знакомого. По информации издания «Ак Жайык», мать Яны готовится к похоронам дочери, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Ак Жайык" .

Яна Легкодимова. Фото: azh.kz

Последний день жизни: что известно

Согласно официальным данным, 18 октября 2024 года Яна Легкодимова, жительница Атырау 2001 года рождения, получила звонок от знакомого и покинула дом. С тех пор девушка не возвращалась, ее местонахождение оставалось неизвестным.

Дневник помог выйти на подозреваемых

После исчезновения девушки были начаты поиски, однако первые два месяца – с октября по декабрь – они не принесли результатов. Холодная погода и замерзшая река Урал затруднили поисковые работы зимой. Возобновить активные поиски удалось только весной.

Ключевую роль в расследовании сыграл дневник Яны, который помог следствию установить круг лиц, с которыми она общалась незадолго до исчезновения. Благодаря этим записям удалось выйти на подозреваемых.

Найдено тело и подтверждена личность

Как пишет «Ак Жайык», 20 июня 2025 года поисковая группа обнаружила тело девушки. Проведенная судебно-медицинская экспертиза подтвердила личность погибшей – это действительно Яна Легкодимова, исчезнувшая в октябре прошлого года.

Реакция матери: «Теперь можно похоронить»

Мать девушки, Галина Легкодимова, рассказала журналистам о своих чувствах после известия о найденном теле:

«Теперь хотя бы можно похоронить. Как только мне выдадут тело, я отвезу дочь в Чапаево, под Уральском. Туда, где она родилась. Это горе не уходит, но появляется хоть какая-то точка. Я надеюсь, что виновные понесут наказание», – сказала Галина.

Возбуждено уголовное дело и задержаны подозреваемые

В пресс-службе Департамента полиции Атырауской области сообщили, что сразу после пропажи девушки было зарегистрировано уголовное дело по статьям о похищении человека и убийстве. Следователи провели комплексное расследование, в ходе которого были задержаны двое подозреваемых в возрасте 24 и 25 лет. Они были помещены в изолятор временного содержания.

Призыв к властям о помощи в поисках

После исчезновения дочери Галина Легкодимова обратилась через социальные сети к акимату Атырауской области с просьбой увеличить количество техники и людей для поисковых мероприятий. Она надеялась, что это поможет быстрее найти Яну.