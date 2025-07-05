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04.07.2025, 20:30

Жена известного рэпера из Казахстана обвинила его в жестоком избиении

Новости Казахстана 0 804

Супруга популярного исполнителя Qurt (настоящее имя – Дамир Койшубаев) Аружан Койшубаева заявила в социальных сетях о домашнем насилии. В Instagram она рассказала подробности случившегося, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: ayyuukkaa/Instagram
Фото: ayyuukkaa/Instagram

Избиение ремнем продолжалось около часа

По словам Аружан, инцидент произошел 27 июня. Рэпер якобы избивал ее ремнем в течение часа. Когда первый ремень порвался, он взял новый и продолжил наносить удары. Девушка утверждает, что в момент избиения она пыталась выбраться из квартиры, но не смогла.

Соседи пришли на помощь

Аружан сообщила, что начала кричать, чтобы привлечь внимание. Услышав шум, соседи пришли к ней на помощь и помогли выбраться из квартиры, прервав побои.

Рэпер заставлял жену отказаться от претензий

Койшубаева отметила, что долгое время не делала историю публичной, поскольку испытывала сильные чувства к супругу. Однако после произошедшего рэпер, по словам девушки, приезжал к ней с друзьями и требовал записать на видео заявление о том, что у нее нет к нему претензий. При этом некоторые из его друзей якобы угрожали ей.

Женщина собирается обратиться в полицию

Аружан подчеркнула, что уже зафиксировала побои и планирует подать заявление в правоохранительные органы. По ее словам, мать рэпера приходила к ней домой и пыталась уговорить забрать заявление.

Рэпер может попытаться скрыться за границей

По утверждению девушки, Qurt после инцидента намерен уехать из страны. Аружан также рассказала, что нуждается в помощи и поддержке для найма адвокатов, поскольку боится за свою безопасность и хочет добиться справедливости через суд.

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