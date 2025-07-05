В Казахстане вводят новые ограничения на выдачу кредитов: что изменится для заемщиков

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) подготовило проект новых правил кредитования, направленный на защиту казахстанцев от мошеннических схем и необдуманных долговых обязательств. Документ опубликован для общественного обсуждения на портале «Открытые НПА» и будет доступен для комментариев до 18 июля, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

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Задержка перевода крупных онлайн-кредитов

Согласно проекту, если сумма онлайн-кредита без залога превышает 150 месячных расчетных показателей (МРП) — что составляет 589 800 тенге в 2025 году — банк сможет перечислить средства не ранее чем через 24 часа после подписания договора. Кроме того, заемщик должен будет подтвердить свое согласие, например через портал eGov. Такая мера позволит человеку «остыть» и отказаться от займа, если решение о кредите было принято под давлением эмоций или в спешке.

Лимит на количество микрокредитов в сутки

Для предотвращения кредитной зависимости предусмотрен «стопор» на множественные займы в течение одного дня. Если клиент оформляет несколько онлайн-кредитов за сутки на общую сумму, превышающую 150 МРП, банк обязан заблокировать выдачу следующих займов. Это поможет не допустить ситуации, когда заемщик за один день набирает критически много долгов.

Личное оформление первого крупного кредита

Если человек впервые берет заем на сумму от 150 МРП, он будет обязан лично посетить отделение банка или микрофинансовой организации (МФО). Такая норма должна исключить случаи, когда кредиты оформляются онлайн без должного понимания условий, а также минимизировать риск мошенничества с использованием чужих данных.

Дополнительные условия для молодых и пожилых заемщиков

Новые правила уделяют внимание уязвимым возрастным группам: гражданам младше 21 года и старше 55 лет. Если они оформляют кредит от 150 МРП, кредитная организация сможет выдать деньги только после получения специального подтверждения их согласия. Это сделано для защиты молодежи и пожилых людей от необдуманных финансовых решений.

Требование к знанию казахского языка для омбудсменов

Проект также предусматривает обязательное владение государственным языком для кандидатов на должность банковских и микрофинансовых омбудсменов. Минимальный уровень знания казахского языка должен соответствовать уровню B2 по справке KAZTEST. Это позволит специалистам эффективнее разбирать споры между клиентами и финансовыми организациями.

Цель изменений — повышение безопасности заемщиков

Все предложенные меры направлены на сокращение случаев мошенничества и усиление контроля за ответственным кредитованием в стране. Власти рассчитывают, что новые правила помогут сократить число необдуманных кредитов и улучшат финансовую грамотность населения.