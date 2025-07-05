18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
519.51
611.83
6.6
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
04.07.2025, 21:22

В Казахстане вводят новые ограничения на выдачу кредитов: что изменится для заемщиков

Новости Казахстана 0 1 930

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) подготовило проект новых правил кредитования, направленный на защиту казахстанцев от мошеннических схем и необдуманных долговых обязательств. Документ опубликован для общественного обсуждения на портале «Открытые НПА» и будет доступен для комментариев до 18 июля, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: freepik
Фото: freepik

Задержка перевода крупных онлайн-кредитов

Согласно проекту, если сумма онлайн-кредита без залога превышает 150 месячных расчетных показателей (МРП) — что составляет 589 800 тенге в 2025 году — банк сможет перечислить средства не ранее чем через 24 часа после подписания договора. Кроме того, заемщик должен будет подтвердить свое согласие, например через портал eGov. Такая мера позволит человеку «остыть» и отказаться от займа, если решение о кредите было принято под давлением эмоций или в спешке.

Лимит на количество микрокредитов в сутки

Для предотвращения кредитной зависимости предусмотрен «стопор» на множественные займы в течение одного дня. Если клиент оформляет несколько онлайн-кредитов за сутки на общую сумму, превышающую 150 МРП, банк обязан заблокировать выдачу следующих займов. Это поможет не допустить ситуации, когда заемщик за один день набирает критически много долгов.

Личное оформление первого крупного кредита

Если человек впервые берет заем на сумму от 150 МРП, он будет обязан лично посетить отделение банка или микрофинансовой организации (МФО). Такая норма должна исключить случаи, когда кредиты оформляются онлайн без должного понимания условий, а также минимизировать риск мошенничества с использованием чужих данных.

Дополнительные условия для молодых и пожилых заемщиков

Новые правила уделяют внимание уязвимым возрастным группам: гражданам младше 21 года и старше 55 лет. Если они оформляют кредит от 150 МРП, кредитная организация сможет выдать деньги только после получения специального подтверждения их согласия. Это сделано для защиты молодежи и пожилых людей от необдуманных финансовых решений.

Требование к знанию казахского языка для омбудсменов

Проект также предусматривает обязательное владение государственным языком для кандидатов на должность банковских и микрофинансовых омбудсменов. Минимальный уровень знания казахского языка должен соответствовать уровню B2 по справке KAZTEST. Это позволит специалистам эффективнее разбирать споры между клиентами и финансовыми организациями.

Цель изменений — повышение безопасности заемщиков

Все предложенные меры направлены на сокращение случаев мошенничества и усиление контроля за ответственным кредитованием в стране. Власти рассчитывают, что новые правила помогут сократить число необдуманных кредитов и улучшат финансовую грамотность населения.

6
4
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
В Министерстве обороны сообщили, чьи дроны нашли в Западном КазахстанеНовости Казахстана
05.06.2025, 17:27 0
В Казахстане ввели новый штраф за «незаметное» превышение скоростиНовости Казахстана
20.06.2025, 15:40 0
Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0
Один из штрафов в Казахстане увеличили в семь разНовости Казахстана
14.06.2025, 16:05 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…