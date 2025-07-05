Две трагедии в Атырау: школьники покончили с собой за двое суток

В пригородном селе Геолог под Атырау 2 и 3 июля были обнаружены тела двух школьников, совершивших самоубийство. Обоим подросткам было 15–16 лет, они учились в одной и той же городской школе. Следственные органы начали уголовные дела, причины трагедий пока не установлены, сообщает Lada.kz со ссылкой на Ulysmedia.

Фото pixabay.com

В селе Геолог, расположенном недалеко от Атырау, за два дня были обнаружены тела двух несовершеннолетних, совершивших самоубийство.

Первым, 2 июля, найден 16-летний мальчик. Его обнаружили повешенным во дворе частного дома. На следующий день, 3 июля, ушла из жизни 15-летняя девочка — её тело обнаружили на втором этаже жилого здания. Оба подростка учились в одной школе.

В департаменте полиции Атырауской области сообщили, что по фактам суицида несовершеннолетних заведены уголовные дела, проводятся комплексные следственные мероприятия: допросы свидетелей, анализ окружения подростков и другие процедуры.

Директор школы Айганым Махметова рассказала, что мальчик только что окончил 9 класс, получил аттестат, планировал продолжить образование. Он был добрым, тихим и всегда улыбающимся — «светлым мальчиком», третьим ребёнком в многодетной семье.

Девочка обучалась в 10 классе, считалась отличницей и активно участвовала в школьной жизни. Коллеги охарактеризовали её как целеустремлённую, ответственную и отзывчивую, она тоже была из многодетной семьи.

По словам директора, в течение учебного года в школе регулярно проводились классные часы, встречи с психологами и родительские собрания о профилактике подростковых суицидов.

Официальные причины самоубийств не разглашаются — расследование продолжается, с учётом интересов следствия.

Трагедия вызвала шок и сожаление в местном сообществе — правоохранители и педагоги направлены на установление полного круга обстоятельств и оказание поддержки семье и школе.