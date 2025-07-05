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05.07.2025, 10:24

Опасности путешествий: Минздрав Казахстана предостерег туристов о тропических болезнях

Новости Казахстана 0 358

Минздрав Казахстана выпустил предупреждение путешественникам из-за риска завоза опасных тропических заболеваний. Особое внимание рекомендовано уделять поездкам в регионы с влажным климатом — Африка, Юго-Восточная Азия, Южная Америка. Чтобы избежать заражения, путешественникам советуют соблюдать меры профилактики и не заниматься самолечением, сообщает Lada.kz  со ссылкой на  Zakon.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Министерство здравоохранения Республики Казахстан обратилось к гражданам, планирующим отпуск за границей, с важным предупреждением по поводу ввоза заболеваний, нехарактерных для страны. Медики особо акцентировали внимание на путешествиях в страны Африки, Южной Америки, Юго-Восточной Азии, а также в Индию, Йемен и другие государства с очагами холеры и тропических инфекций.

В условиях жаркого и влажного климата такие регионы особенно подвержены распространению острых инфекций. Основные пути заражения — загрязнённая вода и пища, укусы комаров, контакт с заболевшими и половой путь.

Министерство рекомендует:

  • Не пить воду сомнительного качества.

  • Промывать кипятком овощи и фрукты.

  • Носить закрытую одежду, применять репелленты, использовать москитные сетки для защиты от малярии и лихорадки Денге.

Также медики советуют заранее изучить эпидемиологическую обстановку в выбранной стране, проконсультироваться с врачом, собрать базовый аптечный набор и сразу обращаться к специалистам при первых признаках недомогания.

На границах Казахстана функционируют 17 пунктов санитарно-карантинного контроля, через которые ежедневно проходят около 50 000 человек.

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