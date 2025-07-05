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05.07.2025, 13:20

Новый кирпичный завод начнёт работу в Жамбылской области

Новости Казахстана 0 412

В Диханском сельском округе Байзакского района Жамбылской области открылся современный кирпичный завод с инвестициями в 2,5 млрд тенге. Автоматизированное производство способно выпускать до 36 млн кирпичей ежегодно и создаёт до 15 рабочих мест. Это соответствует поручениям Президента по развитию региональной индустрии и привлечению инвестиций, сообщает Lada.kz со сылкой на  Tengrinews.kz.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области.
Фото: пресс-служба акима Жамбылской области.

В Жамбылской области, в Диханском сельском округе Байзакского района, началось строительство и эксплуатация современного кирпичного завода. В торжественном запуске участвовал аким региона Ербол Карашукеев, который подчеркнул, что проект окажет значительное влияние на социально-экономическое развитие области.

Объём инвестиций составил 2,5 миллиарда тенге, а потенциальная производительность — до 36 миллионов кирпичей в год. Завод оснащён современным китайским оборудованием и полностью автоматизирован: штат сотрудников — три человека, в сезонный период увеличивается до пятнадцати.

Производственный цикл включает смешение глины, воды и угля, прессовку, сушку заготовок при температуре 400 °C и обжиг при 800 °C, после чего готовую продукцию сортируют и упаковывают при помощи роботов. Планируется поставлять кирпичи по всей территории Казахстана и экспортировать в страны ближнего зарубежья.

 

 

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