Ребёнок пострадал в аэропорту Алматы при столкновении со стеклянной перегородкой

Во внутреннем терминале аэропорта Алматы маленький пассажир, играясь возле выхода на перрон, внезапно ударился о стеклянную перегородку. Служба безопасности и медики оперативно оказали ему помощь на месте, и его состояние оценивается как стабильное. Представители аэропорта призвали родителей усилить контроль за детьми во время ожидания рейса, передает Lada.kz со ссылкой Zakon.kz.

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В Международном аэропорту Алматы произошёл инцидент с участием ребёнка — по сведениям пресс-службы, мальчик во время ожидания рейса побежал к выходу на перрон и врезался в стеклянную витражную перегородку.

Сотрудники службы безопасности сразу среагировали: были вызваны медики аэропорта и скорая помощь. Врачи оперативно прибыли на место и оказали первую помощь до прибытия дополнительных специалистов.

По последним данным, травмы ребёнка не представляют угрозы для жизни. Пресс-служба аэропорта заявила, что мальчик находится в нормальном состоянии.

Аэропорт обратился к родителям с просьбой уделять внимание детям в терминале и соблюдать правила безопасности. Подчёркивается важность контроля, особенно возле стеклянных конструкций и зон посадки.