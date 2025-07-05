Президент Токаев поздравил Назарбаева с юбилеем

Касым-Жомарт Токаев направил поздравление Первому Президенту Нурсултану Назарбаеву по случаю его 85-летия. В письме отмечены исторические заслуги юбиляра и признан вклад в становление и развитие независимого Казахстана. Президент подчеркнул важность решения перенести столицу как фактор укрепления экономики и международного авторитета страны, передает Lada.kz со ссылкой на на Акорду.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Нурсултана Назарбаева с 85-летием, которое экс-президент отмечает 6 июля 2025 года.

В поздравительном письме Токаев отметил «исторические заслуги юбиляра, стоявшего у истоков современной казахской государственности и внесшего огромный вклад в становление и развитие Республики Казахстан».

Кроме того, глава государства акцентировал внимание на решении Назарбаева перенести столицу республики из Алматы в Акмолу (нынешний Нур-Султан), которое, как считает Токаев, способствовало экономическому росту и укреплению международного авторитета Казахстана.

В завершение поздравления Токаев пожелал Назарбаеву крепкого здоровья и благополучия.

Известно, что государственный праздник совпадает с днём рождения Назарбаева — 6 июля, который также является Днём столицы Казахстана. В 2025 году Астане исполнится 27 лет.