Президент Казахстана поздравил граждан с Днем столицы

Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем столицы, отметив символичность совпадения праздника с Днем домбры и подчеркнув важнейшую роль Астаны в развитии страны, передает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

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Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев обратился к гражданам с поздравлением по случаю Дня столицы. Глава государства отметил, что в этом году праздник совпал с Днем домбры – древнего музыкального инструмента, который является символом уникального культурного наследия Великой степи.

Президент подчеркнул, что Астана сегодня представляет собой зримое воплощение поступательного прогресса Казахстана и отражает созидательные устремления нации в будущее. По словам Токаева, столица играет ключевую роль как центр общественной, политической и деловой жизни страны, где принимаются важнейшие решения и реализуются амбициозные идеи.

Здесь утверждается культ знаний и труда, укрепляется общенациональное единство и согласие, - отметил Президент.

Он подчеркнул, что Астана, как жемчужина Центральной Евразии, превратилась в бренд современного Казахстана и завоевала международное признание как востребованная площадка для глобального диалога и миротворческих инициатив.

Глава государства напомнил, что столица всегда находилась в центре кардинальных изменений и масштабных реформ. Токаев выразил уверенность, что на пути построения Справедливого, Чистого и Сильного Казахстана Астана сохранит свои лидирующие позиции и продолжит оставаться авангардом всеобъемлющих преобразований.

В завершение своего обращения Президент пожелал городу процветания и дальнейшего развития, а всем гражданам страны – здоровья, счастья и благополучия.