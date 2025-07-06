Нет цели покорять шоу-бизнес: казахстанец стал всемирно известным благодаря каверам на домбре

Музыкант из Астаны Жаксылык Мухаметжанов завоевал популярность в TikTok и других соцсетях, исполняя на домбре каверы на известные композиции, передает Lada.kz со ссылкой на Baq.kz .

Фото из личного архива

Казахстанский музыкант Жаксылык Мухаметжанов стал настоящей звездой в соцсетях благодаря каверам на домбре, исполняя популярные песни в уникальном инструментальном звучании и открывая красоту казахской музыки для пользователей со всего мира.

Музыкант рассказал, что всё началось с челленджа в TikTok под названием «Домбра», который он решил поддержать, загружая видео с каверами на трендовые мелодии. Первое видео сразу вызвало большой интерес, и молодой человек понял, что нашёл свою нишу. Несмотря на то, что изначально он не воспринимал блог всерьёз, через несколько лет его проект под названием «ZhakSoul Dombra» стал вирусным.

Первая домбра появилась у Жаксылыка в 2005 году – инструмент подарил отец для участия в конкурсе в Акмолинской области. Сначала инструмент долго лежал без дела, но однажды музыкант вновь начал играть, и это вдохновило его на творчество. Сегодня в его арсенале уже три домбры, а на его аккаунты подписались сотни тысяч человек: 125 тысяч в Instagram, 233 тысячи в TikTok и 22 тысячи на YouTube.

Сначала я мог проводить прямые эфиры по пять часов в день, сейчас это 2-3 раза в неделю, что позволяет контенту набирать хороший охват, - поделился музыкант.

Благодаря популярности в соцсетях Жаксылык вошёл в ТОП-5 креаторов Программы развития талантов TikTok в СНГ и даже встретился с Президентом Казахстана, что, по словам музыканта, стало важным стимулом для продвижения казахской культуры за рубежом.

Жаксылык рассказал, что в его эфирах часто участвуют иностранцы, которые интересуются домброй, спрашивают, что это за инструмент и где его можно купить.

Спустя время видишь у этого человека видео распаковки домбры, которую он купил. Затем приходит осознание, что ты сделал полезное дело, а возможно, и открыл для кого-то новый музыкальный мир, - отметил он.

Со временем музыкант отошёл от каверов и начал записывать собственные композиции. На одну из них – «Қазақстаным» – был снят клип, локациями для которого стали Туркестан, Каинды, Бозжыра и Боровое.

Параллельно Жаксылык работает звукорежиссёром в мультимедийном отделе АО «Qazcontent» и занимается созданием музыкального сопровождения для документальных фильмов и интервью. Он подчеркнул, что компания поддерживает его творчество и даёт возможность расти.

В завершение музыкант отметил, что не стремится к участию в шоу-бизнесе, но хочет, чтобы как можно больше людей узнали о домбре и её волшебном звучании, которое он старается донести до мировой аудитории.