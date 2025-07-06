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06.07.2025, 11:17

Кормление одной из самых распространенных птиц может обернуться крупным штрафом для казахстанцев

Новости Казахстана 0 1 118

В Казахстане кормление голубей в общественных местах может обернуться предупреждением или крупным штрафом – власти ссылаются на угрозу здоровью горожан, передает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В Казахстане за кормление голубей в общественных местах предусмотрены административные меры. Согласно статье 505 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», за такие действия грозит предупреждение или штраф – при первом нарушении до 20 МРП (около 69 тысяч тенге), а при повторном – до 30 МРП (порядка 103,5 тысяч тенге).

Многие казахстанцы выразили возмущение этой мерой в социальных сетях, указывая на отсутствие специально отведённых мест для кормления птиц:

«Кормлю и буду кормить! Не одной крошки не выкидываю и не вешаю на мусорный бак», - написал один из пользователей.

Другой отметил: «А какое место не общественное? Везде люди. Покажите мне зону для кормления голубей – ее просто нет».

При этом специалисты напоминают, что городские голуби являются переносчиками более 90 возбудителей различных заболеваний, включая опасные для человека сальмонеллез, токсоплазмоз, орнитоз, туляремию и псевдотуберкулез. Кроме того, на птицах могут находиться паразиты – блохи, клещи, клопы и жуки, которые способны попасть в жилье через вентиляционные системы или щели, создавая угрозу для здоровья жителей.

Несмотря на это, часть горожан продолжает считать запрет чрезмерным и настаивает на создании безопасных зон для кормления голубей:

«Во всем мире не запрещено, а у нас штраф», - возмущаются пользователи.

«Не фанатка голубей, но они красивые. Без них город выглядел бы мертвым», - добавляют другие.

Горожане предлагают властям рассмотреть возможность обустройства специальных площадок для кормления птиц, что, по их мнению, поможет соблюдать санитарные нормы и сохранить традицию общения с городскими голубями.

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