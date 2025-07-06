Первую модульную спасательную станцию открыли в Казахстане: где она находится

В Петропавловске начала работу первая в стране модульная спасательная станция, призванная повысить эффективность реагирования на происшествия на воде, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: МЧС РК

Первая в Казахстане модульная спасательная станция открылась на берегу реки Есиль в Петропавловске. Церемонию открытия провёл министр по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Чингис Аринов, отметивший важность усиления присутствия спасательных подразделений в местах повышенного риска.

Мы усиливаем присутствие спасателей там, где это действительно нужно. Здесь у них есть всё для оперативных действий без промедления, - подчеркнул министр.

Новое модульное здание оборудовано всем необходимым для круглосуточного дежурства: рабочей зоной, кухней, техническим помещением и зоной отдыха. При строительстве использовались энергоэффективные материалы, установлена система электрического отопления, а для быстрого выхода на воду оборудованы пирс и лестница.

Станция позволит контролировать прибрежную зону и критически важные объекты, включая автомобильный мост и плотину Петропавловского гидроузла. В Департаменте по чрезвычайным ситуациям отмечают, что эта станция станет пилотным проектом для дальнейшего внедрения подобных решений в других регионах Казахстана.

С начала текущего года спасатели Северо-Казахстанской области совершили более 1200 выездов, спасли 135 человек и эвакуировали свыше 240 местных жителей. Ожидается, что новая станция существенно повысит возможности по обеспечению безопасности и быстрому реагированию на чрезвычайные ситуации в регионе.