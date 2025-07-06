В июле казахстанцы смогут наблюдать сразу два звездопада

Жителей Казахстана в июле ждут два метеорных потока – альфа-Каприкорниды и Южные дельта-Аквариды, которые подарят шанс увидеть метеоры при благоприятных условиях, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Иллюстративное фото: Pixabay

Второй месяц лета в этом году не обещает казахстанцам множества зрелищных астрономических явлений для наблюдения невооруженным глазом. Однако у жителей страны будет возможность полюбоваться двумя звездопадами.

С 12 июля по 12 августа над Казахстаном будет наблюдаться первый метеорный поток альфа-Каприкорниды. Хотя он отличается низкой интенсивностью, специалисты отмечают, что именно в этом потоке нередко появляются яркие болиды. Максимальная активность альфа-Каприкорнид ожидается в ночь на 30 июля. По словам астрономов, условия для наблюдения в утренние часы будут особенно благоприятными: растущая Луна с фазой всего 27% зайдет до того, как радиант метеорного потока поднимется высоко в небо.

В ту же ночь на 30 июля своего максимума достигнет и более активный метеорный поток – Южные дельта-Аквариды. Его можно будет наблюдать в течение недели до и после пика, особенно в предрассветные часы. В целом этот поток будет активен с 18 июля по 12 августа. По прогнозам, в этом году Южные дельта-Аквариды проявят себя чуть интенсивнее обычного. Однако, как предупреждают специалисты, большинство метеоров в этом потоке будут слабыми, поэтому для лучшего наблюдения необходимо выбираться подальше от городских огней.

Ярких комет на июль астрономы пока не прогнозируют, но метеорные дожди обещают стать главным событием ночного неба для казахстанцев в этом месяце.