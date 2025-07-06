18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
519.51
611.83
6.6
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
06.07.2025, 13:39

В июле казахстанцы смогут наблюдать сразу два звездопада

Новости Казахстана 0 341

Жителей Казахстана в июле ждут два метеорных потока – альфа-Каприкорниды и Южные дельта-Аквариды, которые подарят шанс увидеть метеоры при благоприятных условиях, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

Второй месяц лета в этом году не обещает казахстанцам множества зрелищных астрономических явлений для наблюдения невооруженным глазом. Однако у жителей страны будет возможность полюбоваться двумя звездопадами.

С 12 июля по 12 августа над Казахстаном будет наблюдаться первый метеорный поток альфа-Каприкорниды. Хотя он отличается низкой интенсивностью, специалисты отмечают, что именно в этом потоке нередко появляются яркие болиды. Максимальная активность альфа-Каприкорнид ожидается в ночь на 30 июля. По словам астрономов, условия для наблюдения в утренние часы будут особенно благоприятными: растущая Луна с фазой всего 27% зайдет до того, как радиант метеорного потока поднимется высоко в небо.

В ту же ночь на 30 июля своего максимума достигнет и более активный метеорный поток – Южные дельта-Аквариды. Его можно будет наблюдать в течение недели до и после пика, особенно в предрассветные часы. В целом этот поток будет активен с 18 июля по 12 августа. По прогнозам, в этом году Южные дельта-Аквариды проявят себя чуть интенсивнее обычного. Однако, как предупреждают специалисты, большинство метеоров в этом потоке будут слабыми, поэтому для лучшего наблюдения необходимо выбираться подальше от городских огней.

Ярких комет на июль астрономы пока не прогнозируют, но метеорные дожди обещают стать главным событием ночного неба для казахстанцев в этом месяце.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0
В Казахстане ввели новый штраф за «незаметное» превышение скоростиНовости Казахстана
20.06.2025, 15:40 0
Один из штрафов в Казахстане увеличили в семь разНовости Казахстана
14.06.2025, 16:05 0
Казахстан заверил: санкции против России не повлияют на строительство АЭСНовости Казахстана
16.06.2025, 10:27 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…