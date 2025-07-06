Тутового шелкопряда начнут разводить в Казахстане

В Туркестанской области реализуют инвестиционный проект по выращиванию и переработке тутового шелкопряда с привлечением партнеров из Китая, передает Lada.kz .

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В Туркестанской области запускают масштабный проект по выращиванию и переработке тутового шелкопряда. Общая сумма инвестиций в проект составляет 1 миллиард 780 миллионов тенге. Производственное предприятие строится на территории Ошактинского сельского округа, где уже выполнен первый этап работ.

В рамках первого этапа реализации на земельном участке площадью 60 га уже высажены саженцы тутового дерева. Ведутся необходимые инфраструктурные работы. С партнёрам, - уточнили в министерстве сельского хозяйства РК.

Ранее для проверки адаптивности растения в местных условиях на территории Биртилекского сельского округа было заложено пробное поле с саженцами шелковицы на площади 0,5 гектара. Эксперимент показал успешное приживание саженцев в климате региона, и первые деревья уже дали урожай.

Следующим этапом реализации проекта станет организация производства чая из листьев шелковицы. Для этого планируется закупить современное оборудование из Китая, которое позволит наладить переработку и фасовку продукции на месте.

В Минсельхозе отметили, что проект будет способствовать созданию новых рабочих мест, развитию перерабатывающей промышленности и диверсификации сельского хозяйства в Туркестанской области.