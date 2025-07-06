Переехал ребенка и скрылся: задержан казахстанец, совершивший жуткое ДТП

В Алматинской области полицейские задержали мужчину, который на Lexus сбил мальчика на парковке и скрылся, передает Lada.kz .

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В селе Кокозек Алматинской области водитель автомобиля Lexus RX 300 сбил ребенка, когда выезжал задним ходом с парковки, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавший мальчик был срочно доставлен в больницу, его состояние уточняется.

Как сообщили в департаменте полиции Алматинской области, в отношении водителя зарегистрировано сразу несколько уголовных дел. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 42-летний подозреваемый, которого спустя почти двое суток водворили в изолятор временного содержания.

Указанный гражданин не является сотрудником полиции, он ранее (до совершения ДТП) был уволен по отрицательным мотивам, - сообщили в ДП Алматинской области.

По факту случившегося проводится комплекс следственных действий. В ведомстве призвали граждан доверять только проверенной информации из официальных источников и не распространять неподтвержденные слухи.