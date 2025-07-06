Платный онлайн-концерт Кайрата Нуртаса вызвал волну критики в Казахстане

Объявление Кайрата Нуртаса о проведении платного закрытого онлайн-концерта за 990 тенге вызвало резонанс в соцсетях, передает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz .

Фото; из открытых источников

Казахстанский певец Кайрат Нуртас сообщил о проведении онлайн-концерта в закрытом формате, участие в котором обойдется зрителям в 990 тенге. В анонсе артист подчеркнул, что это «не просто концерт, а атмосфера», и для доступа необходимо отправить чек об оплате, после чего зрителей добавят в закрытый Telegram-канал.

Однако идея платного онлайн-доступа вызвала бурную реакцию среди пользователей сети. Многие комментаторы выразили недоумение и иронию:

«Сакен-ага что, не туда направил?», «Зачем так позориться? И так на концертах нормально зарабатываете», «После Сакена Майгазиева теперь все всё продают».

Другие отметили, что запись концерта все равно рано или поздно появится на YouTube или в Instagram бесплатно, поэтому платить за участие нет смысла.

Некоторые пользователи подчеркнули, что Кайрат Нуртас и так собирает полные залы по всей стране и назвали сбор платы за онлайн-концерт излишним:

«Как будто без денег остались, зачем так позориться?».

В программе мероприятия заявлено участие не только самого Кайрата Нуртаса, но и группы «Ирина Кайратовна». При этом ранее похожий формат проведения платного эфира уже использовал певец Сакен Майгазиев, когда транслировал свадьбу своего сына, собрав более 8 тысяч просмотров.