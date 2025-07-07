Казахстанцам объяснили, как вернуть деньги за онлайн-курсы

Юрист рассказала, в каких случаях жители Казахстана могут потребовать возврат средств за непросмотренные уроки при покупке онлайн-курсов, передает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz .

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В условиях растущей популярности онлайн-обучения все больше казахстанцев сталкиваются с ситуацией, когда оплаченные курсы так и не проходят. При этом не многие знают, что в определенных случаях можно вернуть деньги за непросмотренные уроки.

Юрист Индира Умурзакова напомнила, что если онлайн-школа предоставляет доступ к материалам поэтапно – например, второй модуль открывается только после прохождения первого, – шансы на возврат средств значительно выше.

Просто напишите претензию и попросите возврат, ссылаясь на статью 686 Гражданского кодекса и статью 8.3.1 Закона о защите прав потребителей. Проблем возникнуть не должно, поскольку и вам, и школе сразу видно, сколько уроков открыто, - пояснила эксперт.

Сложнее вернуть деньги, если доступ ко всем материалам был предоставлен сразу. В этом случае многое зависит от условий договора оферты: некоторые платформы заранее указывают, что после открытия доступа возврат невозможен. Однако если в договоре есть юридические ошибки или он противоречит законодательству, вернуть деньги все же можно.

Специалисты советуют перед покупкой внимательно изучать условия оферты и обращать внимание на порядок доступа к урокам. В случае возникновения спора необходимо сохранять переписку, чеки и делать скриншоты личного кабинета, чтобы при необходимости подтвердить свои требования.