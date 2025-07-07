Щенков в завязанном пакете выкинули в мусорку в Костанае

В Костанае обнаружили завязанный пакет с щенками в мусорном контейнере, передает Lada.kz со ссылкой на Нашу газету (НГ) .

Фото очевидицы

В Костанае снова зафиксирован случай жестокого обращения с животными. Как рассказала читательница «НГ», утром 6 июля на улице Пролетарская, 22, рядом с комплексом SPA Comfort, она нашла в мусорном контейнере завязанный черный пакет, в котором находились щенки.

Один щенок задохнулся, остальные выжили. Точное количество назвать не могу, но, думаю, их было больше пяти, - сообщила женщина.

По ее словам, приютить малышей она не может, но надеется на помощь неравнодушных людей и волонтеров.

Информация о случившемся была передана в организацию «Надежда Плюс kst», которая оказывает помощь бездомным животным. В ОО сообщили, что их волонтеры уже выехали на место происшествия, чтобы забрать выживших щенков.

Редакция также направила официальный запрос в пресс-службу департамента полиции Костанайской области и ожидает комментарий правоохранительных органов по факту произошедшего.

Позже читательница уточнила, что из всех найденных малышей выжили лишь трое. В настоящее время щенки находятся под опекой волонтеров организации «Надежда Плюс kst» на территории их реабилитационного центра для собак, где им оказывается необходимая помощь и уход.