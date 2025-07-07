Ювелирный рынок Казахстана ждут перемены: обязательная маркировка и рост цен

Казахстанский рынок ювелирных изделий готовится к масштабным изменениям — власти планируют ввести обязательную маркировку продукции из драгоценных металлов и камней. Эта мера направлена на борьбу с теневым оборотом, но может привести к заметному росту цен на ювелирные изделия, сообщает Lada.kz.
Министерство промышленности и строительства РК вынесло на общественное обсуждение проект приказа о введении обязательной цифровой маркировки всех ювелирных изделий, реализуемых на территории страны. Согласно документу, каждое украшение из драгоценных металлов и камней должно будет получить уникальный цифровой код, который позволит отслеживать путь изделия от производства до конечной продажи.
По замыслу властей, это должно сделать рынок более прозрачным и сократить долю нелегальной продукции, которая сейчас занимает значительную часть оборота.
Ювелирный сектор в Казахстане традиционно считается одним из самых непрозрачных. По данным Министерства промышленности и строительства, именно в этой отрасли ежегодно теряются миллиарды тенге потенциальных налоговых поступлений. Поэтому усиление контроля через маркировку рассматривается как важный шаг для увеличения доходов бюджета и защиты добросовестных участников рынка.
Согласно расчётам, приведённым в проекте приказа, внедрение маркировки в 2026 году должно снизить объём нелегального оборота на 10% — это около 5,5 млрд тенге. В перспективе пяти лет власти ожидают обеление рынка ювелирных изделий почти на 23 млрд тенге, что составляет примерно половину объёма нынешнего теневого сектора.
В сумме к 2030 году дополнительные поступления в бюджет страны могут достигнуть 5,5 млрд тенге.
Однако эксперты предупреждают, что введение системы неизбежно приведёт к удорожанию продукции. Все затраты на маркировку — от нанесения цифрового кода до поддержки инфраструктуры — будут заложены в конечную стоимость изделий. Особенно ощутимым рост цен может стать на этапе запуска системы.
Несмотря на то что проект вынесен на обсуждение, многие важные детали пока остаются неясными. В частности, не определено, кто станет оператором системы, сколько будет стоить маркировка одного изделия и на кого лягут эти расходы — на государство или на бизнес.
Не уточнены и вопросы интеграции новой системы с аналогичными решениями в странах ЕАЭС, что особенно важно для казахстанских экспортеров ювелирных изделий.
Предприниматели могут направлять свои замечания и предложения по проекту через портал «Открытые НПА». Однако, как отмечают представители отрасли, бизнес-сообщество пока осторожно относится к инициативе. Предприниматели ждут разъяснений по ключевым аспектам и окончательным расчётам затрат, прежде чем формировать свою позицию.
Комментарии0 комментарий(ев)