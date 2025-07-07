Ювелирный рынок Казахстана ждут перемены: обязательная маркировка и рост цен

Казахстанский рынок ювелирных изделий готовится к масштабным изменениям — власти планируют ввести обязательную маркировку продукции из драгоценных металлов и камней. Эта мера направлена на борьбу с теневым оборотом, но может привести к заметному росту цен на ювелирные изделия, сообщает Lada.kz.

Фото: pinterest.com

Цифровой контроль: уникальный код для каждого украшения

Министерство промышленности и строительства РК вынесло на общественное обсуждение проект приказа о введении обязательной цифровой маркировки всех ювелирных изделий, реализуемых на территории страны. Согласно документу, каждое украшение из драгоценных металлов и камней должно будет получить уникальный цифровой код, который позволит отслеживать путь изделия от производства до конечной продажи.

По замыслу властей, это должно сделать рынок более прозрачным и сократить долю нелегальной продукции, которая сейчас занимает значительную часть оборота.

Почему ювелирный рынок в зоне риска

Ювелирный сектор в Казахстане традиционно считается одним из самых непрозрачных. По данным Министерства промышленности и строительства, именно в этой отрасли ежегодно теряются миллиарды тенге потенциальных налоговых поступлений. Поэтому усиление контроля через маркировку рассматривается как важный шаг для увеличения доходов бюджета и защиты добросовестных участников рынка.

Прогнозы: сколько денег вернется в бюджет

Согласно расчётам, приведённым в проекте приказа, внедрение маркировки в 2026 году должно снизить объём нелегального оборота на 10% — это около 5,5 млрд тенге. В перспективе пяти лет власти ожидают обеление рынка ювелирных изделий почти на 23 млрд тенге, что составляет примерно половину объёма нынешнего теневого сектора.

В сумме к 2030 году дополнительные поступления в бюджет страны могут достигнуть 5,5 млрд тенге.

Побочный эффект: рост цен на украшения

Однако эксперты предупреждают, что введение системы неизбежно приведёт к удорожанию продукции. Все затраты на маркировку — от нанесения цифрового кода до поддержки инфраструктуры — будут заложены в конечную стоимость изделий. Особенно ощутимым рост цен может стать на этапе запуска системы.

Открытые вопросы: кто заплатит и как всё будет работать

Несмотря на то что проект вынесен на обсуждение, многие важные детали пока остаются неясными. В частности, не определено, кто станет оператором системы, сколько будет стоить маркировка одного изделия и на кого лягут эти расходы — на государство или на бизнес.

Не уточнены и вопросы интеграции новой системы с аналогичными решениями в странах ЕАЭС, что особенно важно для казахстанских экспортеров ювелирных изделий.

Реакция бизнеса: осторожный подход

Предприниматели могут направлять свои замечания и предложения по проекту через портал «Открытые НПА». Однако, как отмечают представители отрасли, бизнес-сообщество пока осторожно относится к инициативе. Предприниматели ждут разъяснений по ключевым аспектам и окончательным расчётам затрат, прежде чем формировать свою позицию.