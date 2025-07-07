Нацбанк ускоряет запуск межбанковских переводов по QR: все подробности

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов провел совещание с руководителями банков второго уровня. Основной темой встречи стало обсуждение запуска межбанковской системы мобильных платежей и внедрения сервисов переводов между банками с использованием номера телефона и единого QR-кода. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка, передает Lada.kz.
Как отметили в Нацбанке, на сегодняшний день к системе межбанковских переводов уже подключены пять банков второго уровня. С момента начала работы первых участников наблюдается стабильный рост объемов переводов между банками, осуществляемых по номеру телефона.
В то же время еще четыре банка находятся на стадии тестирования и проходят техническую интеграцию для присоединения к системе.
В Нацбанке подчеркнули, что процесс подключения остальных банков второго уровня продолжается в соответствии с графиком. Планируется, что все банки будут полностью подключены к системе межбанковских переводов по номеру телефона не позднее сентября текущего года.
В рамках совещания также обсудили внедрение межбанковских QR-платежей. Для повышения уровня защиты клиентов от мошенничества и обеспечения надежности работы системы был пересмотрен формат передачи клиентских данных. Теперь информация передается в более полной и структурированной форме, что позволит эффективнее отслеживать подозрительные и мошеннические операции.
С учетом необходимых технических доработок и согласования стандартов QR-платежей с банками планируется, что полноценный запуск системы с подключением всех банков второго уровня состоится до конца 2025 года.
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