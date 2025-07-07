18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
519.51
611.83
6.6
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
07.07.2025, 07:50

Нацбанк ускоряет запуск межбанковских переводов по QR: все подробности

Новости Казахстана 0 302

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов провел совещание с руководителями банков второго уровня. Основной темой встречи стало обсуждение запуска межбанковской системы мобильных платежей и внедрения сервисов переводов между банками с использованием номера телефона и единого QR-кода. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка, передает Lada.kz. 

Фото: my-prava.ru
Фото: my-prava.ru

Первые результаты работы системы переводов

Как отметили в Нацбанке, на сегодняшний день к системе межбанковских переводов уже подключены пять банков второго уровня. С момента начала работы первых участников наблюдается стабильный рост объемов переводов между банками, осуществляемых по номеру телефона.

В то же время еще четыре банка находятся на стадии тестирования и проходят техническую интеграцию для присоединения к системе.

Все банки подключат до сентября 2025 года

В Нацбанке подчеркнули, что процесс подключения остальных банков второго уровня продолжается в соответствии с графиком. Планируется, что все банки будут полностью подключены к системе межбанковских переводов по номеру телефона не позднее сентября текущего года.

Новые возможности для платежей через QR-код

В рамках совещания также обсудили внедрение межбанковских QR-платежей. Для повышения уровня защиты клиентов от мошенничества и обеспечения надежности работы системы был пересмотрен формат передачи клиентских данных. Теперь информация передается в более полной и структурированной форме, что позволит эффективнее отслеживать подозрительные и мошеннические операции.

Когда запустят единый QR-платеж

С учетом необходимых технических доработок и согласования стандартов QR-платежей с банками планируется, что полноценный запуск системы с подключением всех банков второго уровня состоится до конца 2025 года.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0
В Казахстане ввели новый штраф за «незаметное» превышение скоростиНовости Казахстана
20.06.2025, 15:40 0
Один из штрафов в Казахстане увеличили в семь разНовости Казахстана
14.06.2025, 16:05 0
Казахстан заверил: санкции против России не повлияют на строительство АЭСНовости Казахстана
16.06.2025, 10:27 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…