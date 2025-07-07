В Казахстане меняют налог на добычу нефти: подробности новых ставок

С 1 января 2027 года в Казахстане планируется внести изменения в ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для нефтедобывающих компаний. Об этом сообщили в Министерстве национальной экономики, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: gov.kz

Действующие правила налогообложения

Сейчас в соответствии с Налоговым кодексом республики ставки НДПИ на нефть зависят исключительно от годового объема добычи. Чем больше добывает компания в течение года, тем выше налоговая нагрузка.

Новые ставки: учитываются мировые цены

Согласно проекту нового документа, с 2027 года предполагается изменить подход к расчету НДПИ: ставки будут зависеть не только от объемов добычи, но и от мировых цен на нефть. В министерстве уточнили, что если стоимость нефти на мировом рынке растет, то увеличивается и налоговая ставка. Таким образом, налогообложение нефтяников будет более гибким и привязанным к конъюнктуре рынка.

Выравнивающий коэффициент для внутреннего рынка

Что касается нефти, предназначенной для внутреннего рынка Казахстана или собственных нужд предприятий, то здесь будет применяться выравнивающий коэффициент. Его значение позволит корректировать налоговую нагрузку в зависимости от установленных государством показателей. Порядок применения коэффициента и его распределения будет определяться уполномоченным органом в области налоговой политики, согласованным с госорганом, ответственным за углеводородный сектор.

Цель изменений

Предполагается, что новая система налогообложения позволит создать более справедливые условия для участников нефтяной отрасли, а также увеличить доходы бюджета при благоприятной конъюнктуре на мировом рынке нефти.