В Казахстане меняют налог на добычу нефти: подробности новых ставок

С 1 января 2027 года в Казахстане планируется внести изменения в ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для нефтедобывающих компаний. Об этом сообщили в Министерстве национальной экономики, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Сейчас в соответствии с Налоговым кодексом республики ставки НДПИ на нефть зависят исключительно от годового объема добычи. Чем больше добывает компания в течение года, тем выше налоговая нагрузка.
Согласно проекту нового документа, с 2027 года предполагается изменить подход к расчету НДПИ: ставки будут зависеть не только от объемов добычи, но и от мировых цен на нефть. В министерстве уточнили, что если стоимость нефти на мировом рынке растет, то увеличивается и налоговая ставка. Таким образом, налогообложение нефтяников будет более гибким и привязанным к конъюнктуре рынка.
Что касается нефти, предназначенной для внутреннего рынка Казахстана или собственных нужд предприятий, то здесь будет применяться выравнивающий коэффициент. Его значение позволит корректировать налоговую нагрузку в зависимости от установленных государством показателей. Порядок применения коэффициента и его распределения будет определяться уполномоченным органом в области налоговой политики, согласованным с госорганом, ответственным за углеводородный сектор.
Предполагается, что новая система налогообложения позволит создать более справедливые условия для участников нефтяной отрасли, а также увеличить доходы бюджета при благоприятной конъюнктуре на мировом рынке нефти.
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