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07.07.2025, 09:48

«Начальство не знает казахского и препятствует пятничной молитве»: рабочие в Атырау пожаловались на языковую дискриминацию

Новости Казахстана 0 501

Сотрудники Атырауского вагоностроительного завода и компании TEXOL направили открытое письмо президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. В нем они рассказали о проблемах с языковым равенством и трудностями при реализации права на свободу вероисповедания на рабочем месте, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

 

 

Фото: Акимат Атырауской области
Фото: Акимат Атырауской области

«Начальство не владеет казахским языком»

В обращении рабочие сообщили, что подавляющее большинство сотрудников предприятий — граждане Казахстана, преимущественно казахи. Однако, по их словам, часть руководителей не владеет государственным языком, что затрудняет рабочее общение и становится препятствием в производственном процессе.

«В Конституции четко указано, что государственный язык — казахский. Но на заводе у нас нет даже возможности свободно говорить на родном языке», — отмечается в письме.

Рабочие призвали пересмотреть кадровую политику и назначать на руководящие должности специалистов, которые владеют казахским языком и при необходимости — русским. По их мнению, это обеспечит равноправие и повысит эффективность работы.

Отсутствие поздравлений с религиозными праздниками и ограничения на посещение молитвы

В письме также подчеркивается, что руководство завода и компании TEXOL не поздравляет сотрудников с важными исламскими праздниками, такими как Курбан айт, и не предоставляет возможности для совершения обряда жертвоприношения.

Сотрудники рассказали, что желающие посетить пятничную молитву часто получают отказ или сталкиваются с угрозой дисциплинарных мер.

«Мы просим разрешить раз в неделю — по пятницам — освобождаться от работы хотя бы на один час, а также выделить тихое и небольшое помещение для молитвы. Это не повлияет на производительность, но повысит моральный дух коллектива», — говорится в письме.

Призыв к соблюдению принципов «Справедливого Казахстана»

В завершение своего обращения работники подчеркнули, что их письмо не является жалобой или попыткой дестабилизировать ситуацию, а выражает стремление к взаимному уважению и сохранению общественного согласия.

«Уважение к языку, вере и культуре — это уважение к государству. Мы верим в идею “Справедливого Казахстана”, которую Вы, уважаемый Президент, озвучили, и просим вмешательства уполномоченных органов для решения этих вопросов в рамках закона», — отмечается в обращении.

В связи с поднятыми вопросами редакция АЖ направила запросы в инспекцию труда Атырауской области и в пресс-службу компании TEXOL для получения комментариев.

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