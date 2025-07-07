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07.07.2025, 10:04

В Казахстане предотвратили распространение 35 тысяч доз "мефедрона"

Новости Казахстана 0 338

Министерство внутренних дел Казахстана продолжает действовать в рамках принципа «Закон и Порядок» и добилось значительного успеха в борьбе с наркопреступностью, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: polisia.kz
Фото: polisia.kz

Лаборатория накрыта после спецоперации

Как рассказал и.о. председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан, в Алматинской области проведена спецоперация по методу контролируемой поставки. Операция началась в Шу и завершилась в пригородном массиве «Турарские дачи» Карасайского района.

В ходе операции полицейские выявили и ликвидировали подпольную нарколабораторию, которую организовали двое граждан соседнего государства. Там они производили синтетические наркотики для последующего распространения.

Изъято более 11 кг «мефедрона» — это 35 тысяч разовых доз

В результате действий оперативников из незаконного оборота было изъято свыше 11 килограммов синтетического наркотика «мефедрон». По расчетам МВД, это количество эквивалентно примерно 35 тысячам разовых доз общей стоимостью около 1,6 миллиона долларов США. Таким образом, правоохранители предотвратили попадание значительной партии наркотиков на рынок сбыта.

Найдены тонны прекурсоров для изготовления новых партий

В подпольной лаборатории сотрудники полиции также обнаружили и изъяли:

  • 20 литров и 115 килограммов психотропных веществ,

  • более двух тонн прекурсоров.

По данным следствия, при переработке этих веществ преступники планировали изготовить еще порядка 120 килограммов синтетических наркотиков. Если бы замысел злоумышленников удался, ущерб от распространения наркотиков мог составить до 17,5 миллионов долларов США.

Задержание подозреваемых и дальнейшие действия полиции

Двое подозреваемых, причастных к организации и функционированию нарколаборатории, задержаны и водворены в изолятор временного содержания. В МВД подчеркнули, что работа по выявлению и пресечению каналов производства и сбыта наркотиков на территории Казахстана будет продолжена.

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