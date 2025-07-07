Штормовое предупреждение объявили в 17 регионах Казахстана: грозы, град и сильный ветер

На 7 июля в Астане, Алматы и еще 15 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».
В столице 7 июля прогнозируется гроза с возможным градом. Ожидается северо-западный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.
В горных районах Алматинской области также ожидается гроза. Ветер юго-западный, с порывами до 15-20 м/с на севере, юге и в горах региона.
Синоптики предупреждают о высокой пожарной опасности в Атырауской области.
На севере и востоке области Улытау днем ожидается гроза. Температура воздуха достигнет +35…+37 градусов.
С 7 по 8 июля в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На юге и юго-востоке региона прогнозируется высокая пожарная опасность.
В западной, северной и восточной частях Карагандинской области ожидаются грозы, местами град. Ветер северо-западный, с порывами до 15-20 м/с. В Караганде также прогнозируется гроза.
На севере, юге и востоке региона синоптики прогнозируют грозы и град. Ветер северо-западный, порывы до 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается гроза с ветром до 15-18 м/с.
В западных, северных и восточных районах области временами ожидается сильный дождь, грозы, днем возможен град и шквалистый ветер. Порывы ветра достигнут 15-23 м/с. В Усть-Каменогорске прогнозируются гроза и град.
На западе, севере и в центре области ожидаются грозы, град и шквалы. Ветер западный и северо-западный с порывами до 23 м/с. В Семее также прогнозируются гроза и град.
На севере и юге региона возможны пыльные бури. Ветер северный с порывами до 15-20 м/с. Днем прогнозируется сильная жара до +40 градусов.
На западе и юге региона ожидаются сильные дожди, грозы, местами град и шквалистый ветер с порывами до 23 м/с. В Павлодаре прогнозируется гроза, ветер северо-западный с порывами 15-20 м/с.
На севере и востоке области прогнозируются грозы. Ветер северо-западный, на юге и востоке порывы до 15-20 м/с. В Костанае также ожидается гроза.
На севере и востоке области возможны грозы и град. Ветер северо-западный с порывами до 15-20 м/с.
В горных районах региона ожидается северо-западный ветер с порывами 15-20 м/с.
На востоке и севере области сохранится жара +35…+37 градусов. Ветер северо-западный, с порывами до 15-20 м/с на востоке региона.
В центре Мангистау прогнозируется гроза. Ветер северо-западный и северный с порывами до 15 м/с.
Комментарии0 комментарий(ев)