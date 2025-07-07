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07.07.2025, 11:07

Штормовое предупреждение объявили в 17 регионах Казахстана: грозы, град и сильный ветер

Новости Казахстана 0 288

На 7 июля в Астане, Алматы и еще 15 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Фото: hlebopechka.ru
Фото: hlebopechka.ru

Астана: гроза, град и порывистый ветер

В столице 7 июля прогнозируется гроза с возможным градом. Ожидается северо-западный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.

Алматы: грозы в горных районах

В горных районах Алматинской области также ожидается гроза. Ветер юго-западный, с порывами до 15-20 м/с на севере, юге и в горах региона.

Атырауская область: риск пожаров

Синоптики предупреждают о высокой пожарной опасности в Атырауской области.

Улытау: жара до +37 и грозы

На севере и востоке области Улытау днем ожидается гроза. Температура воздуха достигнет +35…+37 градусов.

Актюбинская область: чрезвычайная пожарная опасность

С 7 по 8 июля в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На юге и юго-востоке региона прогнозируется высокая пожарная опасность.

Карагандинская область: грозы и возможный град

В западной, северной и восточной частях Карагандинской области ожидаются грозы, местами град. Ветер северо-западный, с порывами до 15-20 м/с. В Караганде также прогнозируется гроза.

Акмолинская область: грозы и град

На севере, юге и востоке региона синоптики прогнозируют грозы и град. Ветер северо-западный, порывы до 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается гроза с ветром до 15-18 м/с.

Восточно-Казахстанская область: дожди, грозы и шквалы

В западных, северных и восточных районах области временами ожидается сильный дождь, грозы, днем возможен град и шквалистый ветер. Порывы ветра достигнут 15-23 м/с. В Усть-Каменогорске прогнозируются гроза и град.

Область Абай: грозы, град и шквал

На западе, севере и в центре области ожидаются грозы, град и шквалы. Ветер западный и северо-западный с порывами до 23 м/с. В Семее также прогнозируются гроза и град.

Кызылординская область: пыльная буря и жара до +40

На севере и юге региона возможны пыльные бури. Ветер северный с порывами до 15-20 м/с. Днем прогнозируется сильная жара до +40 градусов.

Павлодарская область: ливни и шквалы

На западе и юге региона ожидаются сильные дожди, грозы, местами град и шквалистый ветер с порывами до 23 м/с. В Павлодаре прогнозируется гроза, ветер северо-западный с порывами 15-20 м/с.

Костанайская область: грозы на севере и востоке

На севере и востоке области прогнозируются грозы. Ветер северо-западный, на юге и востоке порывы до 15-20 м/с. В Костанае также ожидается гроза.

Северо-Казахстанская область: грозы и град

На севере и востоке области возможны грозы и град. Ветер северо-западный с порывами до 15-20 м/с.

Жамбылская область: порывистый ветер в горах

В горных районах региона ожидается северо-западный ветер с порывами 15-20 м/с.

Жетысу: сильная жара и ветер

На востоке и севере области сохранится жара +35…+37 градусов. Ветер северо-западный, с порывами до 15-20 м/с на востоке региона.

Мангистауская область: грозы в центре региона

В центре Мангистау прогнозируется гроза. Ветер северо-западный и северный с порывами до 15 м/с.

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