Румынская дочка «КазМунайГаза» устала от налогового давления

Дочернее предприятие «КазМунайГаза» (КМГ) в Румынии ведет активные консультации с румынскими властями по вопросу стабилизации налогового режима в нефтеперерабатывающей отрасли. Об этом сообщили в национальной нефтяной компании Казахстана, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: kmg.kz

Цель – повысить эффективность работы НПЗ «Петромидия»

В КМГ отметили, что группа KMG International, управляющая активами КМГ в Румынии, предпринимает комплексные меры для улучшения производственных и финансовых показателей. В частности, в 2024 году на нефтеперерабатывающем заводе «Петромидия» завершится строительство собственной теплоэлектроцентрали, которая обеспечит НПЗ электричеством и паром.

Переговоры по налогам и планы по развитию АЗС

Помимо улучшения производственной инфраструктуры, KMG International ведет переговоры с румынским правительством о снижении налоговой нагрузки на нефтепереработку. Цель переговоров — стабилизировать налоговый режим и создать более благоприятные условия для бизнеса.

Параллельно компания продолжает расширять сеть автозаправочных станций в Румынии. Согласно планам, в 2026–2027 годах будет построено 22 новые АЗС. В 2024 году уже введены в эксплуатацию 12 станций, расположенных на ключевых автомагистралях страны.

Экологические инвестиции и переход к «зеленой» энергетике

В КМГ сообщили, что в стадии проработки находятся несколько инвестиционных проектов в области возобновляемой энергетики. Эти инициативы направлены на снижение углеродного следа деятельности компании и приведение ее работы в соответствие с новыми экологическими стандартами Европейского союза.

Ключевые факторы для успеха

В компании подчеркнули, что дальнейшее развитие группы KMG International и достижение устойчивой прибыльности будут зависеть от целого ряда факторов: рыночной конъюнктуры, стабильности налогового законодательства и общего инвестиционного климата в Румынии.