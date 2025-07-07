Почему у большинства казахстанцев будет минимальная пенсия: эксперт объяснила причины

У большинства граждан Казахстана на пенсионных счетах накоплены очень скромные суммы. Почему сложилась такая ситуация? Издание Digital Business обратилось за разъяснением к председателю Ассоциации финансистов Казахстана Елене Бахмутовой. Она рассказала о проблемах отечественной пенсионной системы и объяснила, есть ли смысл возвращаться к практике частных пенсионных фондов, сообщает Lada.kz.

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Кто управляет пенсионными активами казахстанцев

По словам Бахмутовой, сегодня почти все — 99% — пенсионных накоплений находятся под управлением Национального банка. Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) фактически выполняет лишь техническую функцию, то есть учитывает поступающие взносы и сами накопления.

— Важно понимать: возвращаться нужно не к частным пенсионным фондам, а к системе частных управляющих компаний. То есть к реальной конкуренции в управлении пенсионными активами в интересах вкладчиков, — подчеркнула эксперт.

Почему казахстанцы не управляют своими накоплениями

Хотя у граждан есть возможность передавать часть своих пенсионных сбережений частным управляющим компаниям, на практике этим почти никто не пользуется. Как отметила Бахмутова, после централизации активов в ЕНПФ в 2014 году и передачи управления Национальному банку, вкладчики утратили навыки самостоятельного контроля за своими накоплениями и способность оценивать риски.

— Люди перестали активно управлять своими деньгами. Сейчас процесс восстановления доверия и вовлеченности идет крайне медленно. Может пройти еще десяток лет, прежде чем система заработает так, как должна, — добавила она.

Почему у большинства маленькие накопления

Согласно данным Бахмутовой, основная причина низких выплат заключается в том, что многие либо вовсе не участвуют в накопительной пенсионной системе, либо делают взносы на минимальном уровне.

— Для наглядности: из тех, кто вышел на пенсию в 2024 году, только 26% имели стаж в накопительной системе более пяти лет. Остальные либо платили взносы нерегулярно, либо вовсе их не делали, либо отчисляли минимальные суммы с минимальной заработной платы. Отсюда и удивление: почему пенсии такие маленькие? — пояснила она.

Принцип накопительной системы: сколько вложил — столько и получишь

Эксперт напомнила, что в отличие от солидарной системы советских времен, нынешняя пенсионная модель Казахстана является накопительной. Это значит, что размер будущей пенсии напрямую зависит от суммы внесенных взносов и продолжительности участия в системе.

— Нельзя сравнивать выплаты тех, кто 25 лет стабильно перечислял 10% от высокой зарплаты, с теми, кто за годы сделал лишь несколько минимальных взносов. Накопительная модель строится на личной ответственности, — отметила Бахмутова.

Главная проблема — самозанятые и неформально занятые

По словам эксперта, самая острая проблема заключается в ситуации с самозанятыми гражданами.