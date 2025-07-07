Удар на границе: узбекский таможенник избил казахстанца

Инцидент, произошедший на казахстанско-узбекской границе, был снят на видео и вызвал общественный резонанс. Как сообщает Ulysmedia.kz, конфликт произошёл между гражданином Казахстана и сотрудником узбекской таможенной службы, сообщает Lada.kz со ссылкой на издание kazakhstan.media .

Кадр из видео

Суть происшествия

По информации Telegram-канала Jagdai, инцидент случился 5 июля на одном из контрольно-пропускных пунктов на границе двух стран. На видеозаписи, распространившейся в соцсетях, видно, как между казахстанцем и узбекским таможенником началась словесная перепалка, которая переросла в физический конфликт — таможенник ударил гражданина Казахстана.

Реакция общественности и власти

Видео вызвало бурное обсуждение среди пользователей сети. Многие комментаторы требуют официального разбирательства и наказания виновных, указывая на недопустимость применения силы к мирным гражданам на границе.

Официальный комментарий отсутствует

На данный момент официальные органы Казахстана и Узбекистана не предоставили комментариев по поводу случившегося. Неизвестно, были ли приняты меры в отношении участников конфликта или ведётся ли проверка по факту инцидента.

Напомним

Инциденты на казахстанско-узбекской границе ранее также становились поводом для общественного обсуждения, что подчёркивает необходимость соблюдения норм и стандартов при пересечении границ и во время работы сотрудников таможенных служб.