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07.07.2025, 16:04

Без света и без нефти: аварии и катастрофы обрушили производство в Казахстане

Новости Казахстана 0 377

В Министерстве энергетики Казахстана сообщили, что значительное сокращение объемов добычи нефти в стране произошло в 2020 и 2024 годах. В 2020 году основной причиной стал мировой кризис на фоне пандемии коронавируса. Из-за дисбаланса на нефтяном рынке производство в Казахстане снизилось на 4 миллиона тонн, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: rg.ru
Фото: rg.ru

Влияние пандемии и стихийных бедствий на добычу

В 2024 году добыче черного золота серьезно помешали паводки, которые привели к потерям около 33 тысяч тонн нефти.

Проблемы с добычей газа

Снижение показателей в нефтяной отрасли отразилось и на добыче газа: динамика здесь также шла вниз пропорционально общему падению добычи нефти.

В министерстве подчеркнули, что эти факторы были форс-мажорными. Их невозможно было предсказать или предотвратить, а значит — повлиять на ситуацию какими-либо мерами власти или компаний не представлялось возможным.

Аварийные отключения на месторождениях

В свою очередь, в национальной компании «КазМунайГаз» рассказали о другой значимой проблеме. В 2024 году на месторождениях КМГ произошло 132 аварийных отключения электроэнергии, в результате чего потери нефти достигли 3,1 тысячи тонн.

Как пояснили в нацкомпании, причиной отключений стали неблагоприятные погодные условия, а также перебои на электростанциях, которые не находятся в собственности дочерних организаций КМГ.

Планы по улучшению энергоснабжения

Для того чтобы сократить зависимость нефтедобывающих компаний от внешних источников электроэнергии, запланирован аудит надежности схем энергообеспечения как внутри предприятий, так и на внешних сетях.

Кроме того, «Озенмунайгаз» совместно с итальянской компанией ENI реализует проект строительства гибридной электростанции, в которую войдут:

  • ветровая установка мощностью 77 МВт,

  • солнечная – 50 МВт,

  • газовая станция – 120 МВт.

Благодаря этому проекту «Озенмунайгаз» и КазГПЗ смогут получать электроэнергию с нового объекта.

Также компании «Мангистаумунайгаз» и «Каражанбасмунай» развивают собственные генерирующие мощности на средства инвесторов, что позволит им обеспечить гарантированную мощность в 35 МВт и 4,9 МВт соответственно.

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