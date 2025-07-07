Необычное ЧП на празднике в Казахстане: пятилетняя девочка застряла во фляге

В области Абай праздничное настроение омрачилось неожиданным происшествием. Маленькая девочка во время игры залезла в большую алюминиевую флягу и не смогла выбраться самостоятельно, сообщает Lada.kz.

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Родители не смогли помочь: пришлось вызывать спасателей

По информации спасателей Министерства по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошёл 7 июля 2025 года в Аягозе. Пятилетний ребёнок играл на территории частного дома, когда забрался в объемную алюминиевую ёмкость и застрял внутри. Родители, которые находились рядом, пытались самостоятельно вызволить дочь, но их усилия оказались безуспешными. В итоге взрослые обратились за помощью к экстренным службам.

Операция спасения: использовали гидравлическое оборудование

Как уточнили в Telegram-канале «112», сотрудники МЧС прибыли на место и, используя специальное гидравлическое оборудование, аккуратно разрезали стенки фляги. Благодаря слаженным действиям спасателей ребёнка удалось быстро и безопасно достать из ловушки.

Девочка не пострадала и не нуждалась в медпомощи

После освобождения испуганную, но невредимую девочку передали родителям. К счастью, медицинская помощь ей не потребовалась.