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07.07.2025, 18:14

Ипотека в «Отбасы банке»: вся правда о ставке 15% вместо обещанных 7%

Новости Казахстана 0 337

Финансист Султан Елемесов объяснил, почему заемщики «Отбасы банка» на практике платят ставку почти в два раза выше, чем заявлено в рекламе. Его разбор помог изданию Finratings.kz выделить ключевые моменты, сообщает Lada.kz. 

Фото: masheka.by
Фото: masheka.by

Как работает промежуточный заем

Промежуточный заем в «Отбасы банке» — один из самых популярных ипотечных инструментов в Казахстане. Однако для многих клиентов его механизм остается неочевидным. Главная ошибка заемщиков — уверенность, что после внесения 50% стоимости жилья они сразу начинают платить низкие проценты по кредиту. На деле все значительно сложнее.

Почему платите больше: суть схемы

Султан Елемесов разъяснил, что банк действительно требует 50% от стоимости жилья, но эти деньги не идут продавцу в качестве первоначального взноса. Вместо этого средства размещаются на депозите в «Отбасы банке». А заемщику сразу выдается кредит на полную сумму стоимости квартиры по повышенной ставке.

«В итоге человек платит не обещанные 7-8% годовых, а реальные 15-16% на весь размер займа, потому что проценты начисляются на полную сумму, предоставленную банком», — подчеркивает финансист.

Как устроен промежуточный заем на практике

Эксперт объяснил, что на самом деле промежуточный заем состоит из двух параллельных продуктов:

  • Депозит: 50% стоимости жилья размещаются на сберегательном счете в банке. Эти средства должны пролежать там минимум три года, чтобы сформировать накопления и получить госпремию.

  • Промежуточный заем: банк сразу выдает кредит на 100% стоимости недвижимости по ставке от 6% годовых, но проценты начисляются именно на полную сумму.

После того как депозит «созреет» через три года, банк использует накопленные на нем средства для частичного погашения долга. С этого момента заемщик переходит на стандартный жилищный кредит с более низкой ставкой на оставшийся долг.

Есть ли выгода в такой схеме?

Несмотря на высокие выплаты на первом этапе, Елемесов считает промежуточный заем одним из наиболее выгодных ипотечных инструментов на рынке. Главное преимущество — возможность приобрести жилье без внесения 50% стоимости сразу продавцу.

«Сегодня ни один другой банк не предложит ипотеку без первоначального взноса и со ставкой 6-8% годовых, когда на рынке стандарт — от 18% с обязательной “первоначалкой” от 10%», — подчеркивает эксперт.

Что нужно учитывать заемщикам

Финансист предупреждает: условия в «Отбасы банке» постепенно ужесточаются. Например, минимальный срок ожидания для получения промежуточного займа уже увеличен до шести месяцев, и в будущем требования могут стать еще жестче.

Понимание этих деталей поможет заемщикам грамотно использовать ипотечные возможности банка и избежать финансовых просчетов при покупке жилья.

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